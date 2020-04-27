Экономика
Псковское агентство информацииЧисло безработных в России может вырасти почти в шесть раз
Почти в шесть раз может вырасти количество безработных граждан в России. Зарегистрированных безработных россиян может стать 5,3 млн человек, пишет газета «Известия». Институт социальной политики НИУ ВШЭ подготовил соответствующий прогноз.
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Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.Известиявчера в 17:01
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BFM.ru вчера в 12:39
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N+1 25 апреля в 08:24
Общество
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Главврач Коммунарки опроверг слухи о массовом увольнении медиков
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Масочный режим был введен в нескольких российских регионах в понедельник, 27 апреля. Информацию об этом публикует РИА Новости.
Lenta.ru 07:36
Общество
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Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
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Губернатор Подмосковья извинился за долгое ожидание скорых
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РБК 16:49
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
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Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
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Накануне.Ru вчера в 20:43
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Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве.
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Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
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Советник президента Южной Кореи сообщил, что Ким Чен Ын здоров
Парламентская газета 01:53
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PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия.
Известия вчера в 19:46
Происшествия
В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя
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Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
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Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери
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Коммерсантъ 15:25