Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.

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Почти в шесть раз может вырасти количество безработных граждан в России. Зарегистрированных безработных россиян может стать 5,3 млн человек, пишет газета «Известия». Институт социальной политики НИУ ВШЭ подготовил соответствующий прогноз.

Число безработных в России может вырасти почти в шесть раз

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