Общество
СолидарностьКоличество безработных в России превысило 2 млн человек
Общая численность официально зарегистрированных безработных в России достигла 2,09 млн человек. Такие данные представил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике, сообщает RT.
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с чего всё началось
По словам Котякова, положительную динамику министерство надеется увидеть в начале первого и второго кварталов 2021 года. Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек.ТАСС03:36
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Российская газета вчера в 10:00
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В процедуру голосования по поправкам в Конституцию могут внести изменения, пишет РБК со ссылкой на проект постановления Центризбиркома.
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Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.
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Единоборства
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Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
РИА Новости вчера в 05:19
Кино
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ЦСКА объявил о продлении контракта с Майком Джеймсом
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