Общество

СолидарностьСолидарностьКоличество безработных в России превысило 2 млн человек

Общая численность официально зарегистрированных безработных в России достигла 2,09 млн человек. Такие данные представил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике, сообщает RT.
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с чего всё началось

Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

По словам Котякова, положительную динамику министерство надеется увидеть в начале первого и второго кварталов 2021 года. Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек.
ТАСС03:36

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Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

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Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
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В России введут штраф за брошенные автомобили

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Chevrolet Niva получила прибавку к цене

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Экономика

Самозанятые дагестанцы получат субсидии Правительства России

Дагестанские предприниматели, которые перейдут на новый налоговый режим для самозанятых, смогут получить субсидию.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
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Общество

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Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
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В процедуру голосования по поправкам в Конституцию могут внести изменения, пишет РБК со ссылкой на проект постановления Центризбиркома.
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Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

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Общество

Семьям с детьми от трех до 16 лет 1 июня начнут перечислять выплаты

Власти РФ уже сегодня начнут перечислять выплаты семьям на более чем 14 миллионов детей в возрасте от 3 до 16 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании главы правительства с вице-премьерами.
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
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Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC

Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.
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Экономика

Калининграду пересчитали энергоцены

За сдерживание цен в регионе заплатят промышленные потребители европейской части РФ и Урала, нагрузка на них вырастет на 1,3 млрд руб. Однако бизнес Калининграда все равно жалуется на высокие тарифы, указывая на падение энергоцен в Евросоюзе.
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Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
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Баскетбол

ЦСКА объявил о продлении контракта с Майком Джеймсом

Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с американским защитником Майком Джеймсом.
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