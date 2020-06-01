По словам Котякова, положительную динамику министерство надеется увидеть в начале первого и второго кварталов 2021 года. Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек.

с чего всё началось

Общая численность официально зарегистрированных безработных в России достигла 2,09 млн человек. Такие данные представил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике, сообщает RT.

Количество безработных в России превысило 2 млн человек

Религия Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии. 85

Экономика ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых Как рассказали в банке, среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др. 4

Шоу-бизнес Филипп Киркоров купил сыну Мартину кровать за миллион рублей Как сообщают некоторые источники, кровать для сына обошлась «королю российской эстрады» почти в миллион рублей, а вот общая сумма ремонта певцом не озвучивается. 13

Политика Песков заявил, что Путин не находится в изоляции на фоне пандемии Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не находится в изоляции на фоне пандемии.

Авто В России введут штраф за брошенные автомобили В Российской Федерации планируют ввести штраф для владельцев разукомплектованных транспортных средств, которые были брошены ими на улице. 71

Гаджеты Смартфон ZTE Axon 11 SE 5G с процессором Dimensity 800 стоит $280 Китайская компания ZTE анонсировала смартфон среднего уровня Axon 11 SE 5G, поддерживающий работу в мобильных сетях пятого поколения.

Политика Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам. 147

Происшествия В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района. 1,3K

Экономика Самозанятые дагестанцы получат субсидии Правительства России Дагестанские предприниматели, которые перейдут на новый налоговый режим для самозанятых, смогут получить субсидию.

Происшествия В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.

Общество Адвокат рассказала о третьей экспертизе по делу Серебренникова Третья экспертиза по уголовному делу режиссёра Кирилла Серебренникова обнаружила хищение 128 млн рублей при реализации проекта «Платформа».

Кино Клинту Иствуду исполняется 90 лет Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым. 23

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 176

Общество Семьям с детьми от трех до 16 лет 1 июня начнут перечислять выплаты Власти РФ уже сегодня начнут перечислять выплаты семьям на более чем 14 миллионов детей в возрасте от 3 до 16 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании главы правительства с вице-премьерами. 4

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 62

Единоборства Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.

Происшествия Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.

Экономика Калининграду пересчитали энергоцены За сдерживание цен в регионе заплатят промышленные потребители европейской части РФ и Урала, нагрузка на них вырастет на 1,3 млрд руб. Однако бизнес Калининграда все равно жалуется на высокие тарифы, указывая на падение энергоцен в Евросоюзе. 2

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 148