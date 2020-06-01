Общество
Плюс один +1Число безработных в России превысило 2 млн человек
Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета по соцполитике Совета Федерации, количество официально зарегистрированных безработных в РФ сейчас достигло 2 млн 90 тыс. человек.
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с чего всё началось
По словам Котякова, положительную динамику министерство надеется увидеть в начале первого и второго кварталов 2021 года. Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек.ТАСС03:36
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В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
Происшествия
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В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва
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Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
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Lenta.ru вчера в 17:06
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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США.
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На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
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Общество
В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
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Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
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Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц
Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
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Лекарство от коронавируса в России начнут использовать с 11 июня
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Финансы
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Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
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