Общество
Lenta.ruЧисло безработных в России выросло
По состоянию на 1 июня в России число официально зарегистрированных безработных выросло до 2,09 миллиона человек. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.
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с чего всё началось
По словам Котякова, положительную динамику министерство надеется увидеть в начале первого и второго кварталов 2021 года. Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек.ТАСС03:36
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Политика
В России объявят 1 июля выходным днем
Завершающий день голосования по поправкам в Конституцию РФ — 1 июля — может быть объявлен нерабочим.
URA.Ru 10:37
Происшествия
IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня вчера в 04:44
Политика
Депутат Рады призвала вернуть Украине российский рынок
Наталья Королевская, украинский парламентарий, заявила, что Украине необходимо как можно скорее возвратить рынок России, который она утратила.
Discover24 вчера в 05:19
Общество
Мединский сравнил видео с беспорядками в США с «Джокером»
Культуромания 11:02
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Здоровье
Врач заявил, что есть мороженое каждый день нельзя
Мороженое каждый день есть нельзя точно.
News.ru вчера в 23:47
Политика
Владимир Путин назначил нового начальника смоленской полиции
«Полковник Валерий Саржин назначен на пост начальника УМВД России по Смоленской области», - информирует телеканал.
Рабочий путь (г. Смоленск) 10:47
Космос
Астронавты перешли с Crew Dragon на борт МКС
Экипаж корабля Crew Dragon компании SpaceX перешел на борт Международной космической станции.
Мойка78 вчера в 14:33
Экономика
ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК 09:52
Музыка
Первый канал готовится к кастингам на новый «Голос»
Первый канал 1 июля начинает кастинги новых сезонов вокальных шоу "Голос" и "Голос 60+", сообщает пресс-служба телеканала.
Газета.Ru 09:37
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Хоккей
СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»
Нападающий Дмитрий Кагарлицкий обменян из СКА в московское «Динамо», за которое выступал в сезоне-2018/19.
Metaratings 10:20
Общество
Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:43
Религия
В Москве с 6 июня откроют православные храмы
Коммерсантъ 11:31
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от трех до 16 лет
В начале мая президент сообщил, что российские семьи, в которых есть дети в возрасте от трех лет до 16 лет, получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости 08:04
Общество
В Москве рассказали о несбывшемся итальянском сценарии по COVID-19
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала рассказала, что в городе удалось избежать развития ситуации с коронавирусной инфекцией по итальянскому сценарию.
RT на русском 13:09
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Здоровье
Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00
Авто
Программа льготного автокредитования получила расширение в России
Минпромторг РФ перезапустил программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также добавил две новых.
Автоновости дня 04:48
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов раскрыл свои планы на лето после развода
Популярный музыкант и продюсер Эмин Агаларов недавно засветился во всех заголовках СМИ после того, как заявил о своем разводе с Аленой Гавриловой, с которой прожил в браке чуть меньше двух лет.
Слово и Дело 10:44
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
Происшествия
В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Шоу-бизнес
Елена Воробей рассказала, что заразилась коронавирусом
Известная российская актриса и юмористка Елена Воробей призналась, что заразилась коронавирусом.
АБН 00:12
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
Общество
ВОЗ сообщила о новой вспышке Эболы
В странах Западной Африки вспышка Эбола была зарегистрирована в 2015 году и унесла жизни, по разным оценкам, от восьми тысяч до 10 тысяч человек.
Телеканал 360° 12:36
Политика
В Польше признали невиновность российского чиновника
Польская компания «Млековита» признала невиновность главы российского Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки, которое ему ранее приписывали СМИ, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 13:01
Гаджеты
В Сети появилась картинка, которая ломает смартфоны Samsung
Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com вчера в 15:10
Космос
Спутник связи «Экспресс-АМ6» частично вышел из строя
Агентство РИА Новости, ссылаясь на материалы с сайта государственных закупок, сообщило, что телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ6» перестал функционировать более чем на треть из-за полного выхода из строя системы охлаждения.
Военное дело 08:08
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подала в суд на отца
В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ вчера в 06:39
Общество
Омская область поднялась в социально-экономическом рейтинге регионов
Омская область заняла 32-е место (напомним, по итогам 2018 года она была на 33-м), таким образом поднявшись на одну позицию.
Омскрегион 07:53