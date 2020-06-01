По словам Котякова, положительную динамику министерство надеется увидеть в начале первого и второго кварталов 2021 года. Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек.

с чего всё началось

По состоянию на 1 июня в России число официально зарегистрированных безработных выросло до 2,09 миллиона человек. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.

Политика В России объявят 1 июля выходным днем Завершающий день голосования по поправкам в Конституцию РФ — 1 июля — может быть объявлен нерабочим. 475

Происшествия IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств). 25

Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону. 698

Политика Владимир Путин назначил нового начальника смоленской полиции «Полковник Валерий Саржин назначен на пост начальника УМВД России по Смоленской области», - информирует телеканал.

Экономика ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений. 41

Музыка Первый канал готовится к кастингам на новый «Голос» Первый канал 1 июля начинает кастинги новых сезонов вокальных шоу "Голос" и "Голос 60+", сообщает пресс-служба телеканала.

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 247

Хоккей СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо» Нападающий Дмитрий Кагарлицкий обменян из СКА в московское «Динамо», за которое выступал в сезоне-2018/19.

Общество Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет «Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении. 92

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от трех до 16 лет В начале мая президент сообщил, что российские семьи, в которых есть дети в возрасте от трех лет до 16 лет, получат единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка. 2,3K

Общество В Москве рассказали о несбывшемся итальянском сценарии по COVID-19 Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала рассказала, что в городе удалось избежать развития ситуации с коронавирусной инфекцией по итальянскому сценарию.

Общество NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. 435

Шоу-бизнес Эмин Агаларов раскрыл свои планы на лето после развода Популярный музыкант и продюсер Эмин Агаларов недавно засветился во всех заголовках СМИ после того, как заявил о своем разводе с Аленой Гавриловой, с которой прожил в браке чуть меньше двух лет.

Общество ВОЗ сообщила о новой вспышке Эболы В странах Западной Африки вспышка Эбола была зарегистрирована в 2015 году и унесла жизни, по разным оценкам, от восьми тысяч до 10 тысяч человек. 4

Политика В Польше признали невиновность российского чиновника Польская компания «Млековита» признала невиновность главы российского Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки, которое ему ранее приписывали СМИ, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 220

Космос Спутник связи «Экспресс-АМ6» частично вышел из строя Агентство РИА Новости, ссылаясь на материалы с сайта государственных закупок, сообщило, что телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ6» перестал функционировать более чем на треть из-за полного выхода из строя системы охлаждения. 3

Шоу-бизнес Дочь Александра Малинина подала в суд на отца В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина. 83