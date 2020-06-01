По словам Котякова, положительную динамику министерство надеется увидеть в начале первого и второго кварталов 2021 года. Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек.

с чего всё началось

Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета по соцполитике Совета Федерации, количество официально зарегистрированных безработных в РФ сейчас достигло 2 млн 90 тыс. человек.

Число безработных в России превысило 2 млн человек

Общество Резкое потепление ожидается в Москве через неделю По данным столичного метеобюро, за прошедшую ночь в городе выпало более 20 процентов месячной нормы осадков, а всего ливни в Москве за двое суток принесли с собой уже более 140 процентов майской нормы влаги. 21

Политика Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с участниками рабочей группы по поправкам в Основной закон. 1,3K

Общество В Вологодской области со 2 июня снимут некоторые ограничения Правительство Вологодской области приступит к первому этапу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией, со 2 июня.

Экономика ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений. 5

Происшествия Главой Главного управления СК по Москве назначен Андрей Стрижов Руководителем Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве назначен Андрей Стрижов.

Происшествия Бывшего российского прокурора обвинили в изнасиловании Бывшему сотруднику российского надзорного ведомства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 14

Шоу-бизнес Евгения Медведева в Международный день защиты детей вспомнила о маме Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева, поздравляя всех с Международным днём защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня, вспомнила о своей маме.

Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону. 306

Общество Минфин предложил засекретить закупки Росгвардии, ФСО и «Роскосмоса» Министерство финансов предложило внести Росгвардию, ФСО и «Роскосмос» в перечень организаций, которые могут не раскрывать данные о своих закупках.

Технологии Игровой стриминговый сервис продлил бесплатный период до 31 августа Сервис облачного гейминга GFN.RU объявил о продлении бесплатного доступа на все лето, теперь пользователи смогут бесплатно играть в популярные игры до 31 августа.

Политика В Абхазии сменили главу Минобороны Документ подписан президентом сегодня, 1 июня. До этого Минобороны Абхазии с 2007 года возглавлял Мираб Кишмария.

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 613