Общество
ГЛАС.RUВ России с начала года на 44 тысячи увеличилось число безработных
Котяков добавил, что для получения наиболее целостной картины картины ситуации сферы занятости в России организован онлайн-мониторинг, работающий в ежедневном режиме. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Путин предложил расширить число пострадавших из-за коронавируса предприятий.
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Глава Минтруда: более 1 миллиона семей обратились за выплатой в 5 тысяч рублей
Комсомольская правдавчера в 09:59
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецверсию Heritage Edition
Компания Toyota выпустила «памятную» спецверсию Toyota Land Cruiser 200 с символичным названием Heritage Edition.
Автоновости дня вчера в 15:20
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Общество
Около 35 тысяч россиян заявили о желании вернуться из-за рубежа
Около 35 тысяч россиян за рубежом ожидают возможности вернуться на родину, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Интерфакс вчера в 12:05
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
Происшествия
У умершего от пневмонии жителя Сахалина не выявили коронавирус
Коронавирусная инфекция не выявлена у скончавшегося от воспаления легких жителя Сахалина, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 22:34
Здоровье
На ногах пациентов обнаружили новый симптом коронавируса
Сыпь на ногах может стать одним из симптомов коронавирусной инфекции. Соответствующий вывод сделали итальянские и испанские медики.
РЕН ТВ вчера в 23:41
Происшествия
Жительница Шадринска заразила коронавирусом свою маму
Глава города Шадринска Виктор Ермишкин в своём видеорбращении рассказал, что девушка, прилетевшая из Москвы, заразила коронавирусом также свою маму.
Область 45 вчера в 08:22
Музыка
Андрей Разин назвал Пугачеву и Леонтьева банальными ворюгами
Андрей Разин утверждает, что ни Алла Пугачёва, ни Валерий Леонтьев не заплатили за исполненные композиции продюсеру ни копейки.
Территория новостей вчера в 03:54
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета вчера в 09:05
Экономика
Банки РФ начали поднимать размер первоначального взноса по ипотеке
Ряд российских банков подняли размер первоначального взноса по ипотеке, при этом другие игроки не собираются менять условия ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы кредитных организаций и опрос, проведенный РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:47
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 12:33
Экономика
Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
«В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр.
Информационный центр Правительства Москвы вчера в 10:31
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира
Канал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноимённому роману Гузель Яхиной.
Страницы Воронежской культуры вчера в 14:47
Футбол
Безлимитный тариф: стоит ли отложить введение лимита на легионеров
Может показаться, что новый лимит окажется более мягким для наших клубов, но на деле это совершенно не так.
Известия вчера в 17:00
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
Шоу-бизнес
19-летний сын Кирилла Андреева женился
Супруги воспитывают единственного сына - Кирилла. Сегодня сын певца сообщил, что женился, разместив в инстаграм свадебное фото.
Paparazzi.ru вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Ургант с Глюкозой примкнули к подушечному флешмобу
Свои тела прикрыли подушками телеведущий Иван Ургант и певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, закрепив их поясами на талии.
iReactor вчера в 21:56
Политика
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ вчера в 11:37
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 14 апреля в 07:36
Общество
В России остался всего один регион без коронавируса
В России случаи коронавируса выявили в 84-х из 85 регионов.
ForPost вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ
РИА Новости вчера в 15:33
Происшествия
В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом
Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 23:20
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Музыка
В Бурятии артисты театра «Байкал» устроили онлайн-концерт
Информ Полис online вчера в 04:06
Здоровье
Игорь Кобзев призвал жителей Приангарья не гулять с детьми
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал родителей соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу с детьми без крайней необходимости.
ИркСиб вчера в 21:25
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Происшествия
СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»
Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета.
BFM.ru вчера в 07:25