Общество
RT на русскомРосстат заявил о росте безработицы в апреле
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.
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с чего всё началось
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.RT на русскомвчера в 15:35
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В Москве изменилась пропускная система
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Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
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Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
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Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в Самарской области замедлились. Однако ситуация по-прежнему остается нестабильной.
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Суточный прирост больных коронавирусом в России снизился до 2,3%
Суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19 в России снизился до 2,3%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:43
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Гендиректор «Уфы» прокомментировал слухи о возможной продаже клуба
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О влиянии коронавируса на зрение рассказала офтальмолог
О негативном влиянии коронавирусной инфекции на зрение рассказала врач-офтальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова, пишет «Говорит Москва».
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Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
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По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
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Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
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Режим самоизоляции могут снять в отдельных районах Пермского края
Минздрав Пермского края готовит план открытия стационаров. Снятие ограничений проходит в три этапа. Сейчас Прикамье на первом этапе.
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Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК вчера в 17:00
Общество
Нижним бельем разрешили торговать в Саратовской области
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Экономика
Ввод жилых домов в России в апреле упал на 36,5%
Ввод жилых домов России за апрель 2020 года уменьшился по сравнению с показателем того же месяца 2019 года на 36,5%, говорится в оперативном докладе Росстата.
ТАСС вчера в 14:12
Общество
В России могут ввести страхование от безработицы
Москва, 27 мая 2020, 09:10 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ готово рассмотреть вариант введения страхования от безработицы, сообщают 27 мая «Известия» со ссылкой на ведомство.
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Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты. Об этом говорит статистика Центрального Банка России.
Piter.tv вчера в 03:53
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Пропавшую иркутянку нашли мертвой на Александровском тракте
Пропавшая Надежда Полякова найдена мертвой на Александровском тракте.
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У Овечкина родился второй ребенок
Спортсмен выложил фото со своей женой из палаты роддома.
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Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Поездки за границу могут возобновиться для россиян ближе к осени.
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