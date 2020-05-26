с чего всё началось

В Российской Федерации число безработных в апреле выросло примерно до 4,3 млн человек.

Число безработных в России в апреле достигло 4,3 млн человек

Политика Грузия отказалась отменять запрет на полеты военных РФ у своих границ Накануне в МИД России заявили, что разрешение на проведение мониторинговых полетов у границ Абхазии и Южной Осетии возможно лишь том случае, если Грузия будет соблюдать условия ДОН. 12

Шоу-бизнес У Александра Овечкина родился второй сын В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года. 48

Политика Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд на Путина Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий. 3,2K

Хоккей Стал известен формат возобновления НХЛ Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон в формате плей-офф из 24 команд.

Здоровье Число умерших пациентов с COVID-19 в Саратовской области выросло до 25 Общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области увеличилось до 25, последние три случая связаны со смертью женщин в возрасте старше 80 лет, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов. 44

Общество Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. 705

Политика Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского Черкассы, Украина, 27 мая 2020, 11:43 — REGNUM Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко обратился в суд в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал его «бандитом». 1

Общество Билли Айлиш опубликовала бодипозитивный фильм о своем теле Певица Билли Айлиш опубликовала короткий фильм "Не моя ответственность" о бодипозитивном отношении к себе.

Финансы Россияне продолжили забирать валюту из банков Россияне продолжили четвёртый месяц подряд выводить валюту с депозитных счетов в банках. 506

Космос Рогозин предупредил о внеземной угрозе Рогозин почеркнул, что Роскосмос изначально создавался в том числе и для изучения вопросов фундаментального космоса, происхождения Вселенной, жизни на Земле и т.д. Кроме того, в компетенцию сотрудников госкорпорации входит изучение вариантов, как Россия может защитить планету от различных космических угроз. 5

Общество Главред телеканала ТВК в Красноярске обратилась в полицию из-за угроз Главный редактор красноярского телеканала ТВК Мария Бухтуева обратилась в полицию из-за угроз в интернете.

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 142

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон винит Меган Маркл в загруженности своего графика Кейт Миддлтон винит Меган Маркл в загруженности своего графика Теперь супругам приходится работать в два раза больше, даже несмотря на то, что сейчас в стране введен карантин. 6

Общество 27 мая в Тульской области подтвердили 104 новых случая коронавируса Сегодня, 27 мая, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Тульской области за минувшие сутки медики подтвердили 104 новых случая заболевания. 516

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Происшествия В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек «Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.

Авто На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета Государственным Фондом развития промышленности (ФРП) принято решение выделить кредит на особых условиях тольяттинской компании "Рулевые системы", который предназначен для локализации выпуска реечного рулевого механизма для новой Lada Niva и машин, базирующихся на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS. 99