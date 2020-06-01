Общество

Lenta.ruLenta.ruЧисло безработных в России выросло

По состоянию на 1 июня в России число официально зарегистрированных безработных выросло до 2,09 миллиона человек. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

По словам Котякова, положительную динамику министерство надеется увидеть в начале первого и второго кварталов 2021 года. Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек.
ТАСС03:36

Подробнее о событии

Число официальных безработных в России превысило 2 млн человек

Коммерсантъ04:32

Минтруд назвал самый сложный период для рынка труда в РФ в 2020 году

РЕН ТВ03:32

Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных

РБК04:11

Котяков назвал третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда в России

Известия03:51

Число безработных в России достигло 2 млн 90 тысяч

Говорит Москва03:45

Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

ТАСС03:36

Глава Минтруда предупредил о кризисе безработицы в России

News.ru04:15
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
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Общество

Илон Маск ответил Рогозину по-русски

РИА Новости вчера в 14:45
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Происшествия

Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
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Общество

Резкое потепление ожидается в Москве через неделю

По данным столичного метеобюро, за прошедшую ночь в городе выпало более 20 процентов месячной нормы осадков, а всего ливни в Москве за двое суток принесли с собой уже более 140 процентов майской нормы влаги.
Вечерняя Москва вчера в 01:15
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Шоу-бизнес

Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото

На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
Lenta.ru 11:06
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Происшествия

В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС

Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
REGNUM 06:48
Происшествия

В МВД призвали своих сотрудников рассказать о случаях продажи информации создателю проекта «Омбудсмен полиции»

В МВД призвали своих сотрудников рассказать о случаях продажи информации создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Эхо Москвы 11:10
Космос

Корабль Crew Dragon успешно стартовал с мыса Канаверал

С космодрома на мысе Канаверал успешно совершен запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon.
Индикатор 30 мая в 15:28
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Технологии

Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR

CyberSport.ru 30 мая в 16:14
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Общество

McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
РИА Новости 09:46
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Авто

Средневзвешенная цена автомобиля в России выросла на 10%

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 4 месяцев 2020 года составила 1 млн 688 тыс. рублей.
Автоновости дня 03:59
10
Политика

Памфилова назвала оптимальный день для голосования по Конституции

Оптимальным днем для голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации является 1 июля.
Политическая Экспертиза 09:37
2
Происшествия

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих

В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
57
Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
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Экономика

ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК 09:52
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Энергетика

Россия утратила лидерство по поставкам газа в Турцию

Азербайджан, Катар, Иран и Алжир обошли Россию по поставкам газа в Турцию в марте 2020 года, свидетельствуют данные энергетического регулятора Турции - EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu).
Rambler News Service 04:33
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Происшествия

В США белые на коленях попросили прощения у темнокожих

На кадрах видно, как люди разделились на два лагеря: белые активисты склонились перед группой темнокожих людей, один из них попросил прощения за годы унижений, которые пришлось пережить афроамериканцам.
НТВ 10:17
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов попробовать подписать Стерлинга

Отмечается, что приоритетными целями «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно пока что являются Джейдон Санчо из «Боруссии» и Джек Грилиш из «Астон Виллы».
Евро-футбол.ру 11:13
Общество

Автовладельцы в Свердловской области получат номера с кодом 666

News.ru 06:55
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
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Религия

Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня

«В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — сказано в сообщении.
Известия 11:28
Политика

Назван новый главный следователь МВД России

Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России.
Lenta.ru 11:20
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Шоу-бизнес

«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым

Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер вчера в 03:28
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
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Космос

На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка

МИР 24 08:02
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Киберспорт

Сервера Valorant запустятся 2 июня

В России и Европе публичные сервера Valorant запустятся в 8:00 МСК, для стран Азии доступ откроют чуть раньше — в 2 часа ночи.
VistaNews 11:15
Происшествия

В Крыму обнаружили тело пропавшей шестилетней девочки

ТАСС 07:08
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