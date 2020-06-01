Общество
Lenta.ruЧисло безработных в России выросло
По состоянию на 1 июня в России число официально зарегистрированных безработных выросло до 2,09 миллиона человек. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.
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Финансы
В США перестали верить в доллар
Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC.
Lenta.ru 11:53
Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК 19:52
Шоу-бизнес
Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем
Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году.
Вокруг ТВ 19:24
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru 20:41
Происшествия
Судмедэксперты подтвердили смерть Джорджа Флойда от удушения
Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, Джордж Флойд умер в результате «остановки сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи» полицейскими при задержании.
REGNUM 18:27
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости 18:31
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru вчера в 09:15
Футбол
«Барселона» достигла соглашения о контракте на € 12 млн в год с Лаутаро Мартинесом
В ближайшие недели «Барселона» должна достичь соглашения с «Интером», который желает получить за игрока € 111 млн, прописанные в пункте отступных игрока, но предложение в виде € 90 млн + игрок может тоже убедить миланский клуб.
Чемпионат 21:44
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
Российская газета 04:45
Игры
PlayStation запускает новую распродажу «Время играть 2020»
Ежегодная распродажа PlayStation «Время играть» стартует 3 июня, и продлится 15 дней: до 17 июня в онлайн-магазине PS Store будут доступны скидки на хиты для PlayStation 4 и подписку PlayStation Plus, а в фирменном онлайн-магазине Sony и магазинах партнеров скидки на консоли, геймпады и гаджеты.
Srnsk 14:24
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Общество
Совфед предложил страховать работников от безработицы
Парламентарии рекомендуют также рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, предусматривающих "меры по поддержке занятости работников организаций и содействию трудоустройству уволенных работников, в том числе на возмещение расходов на оплату труда".
РИА Новости 12:02
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Политика
Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году
Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия 12:22
Общество
На Камчатке коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков
Коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков горно-обогатительного комбината (ГОК) "Аметистовое", входящего в группу компаний "Золото Камчатки".
ТАСС 21:55
Футбол
«Ротору» выделили 500 млн рублей для участия в РПЛ
«Ротор» получил часть денежных средств, необходимых для участия в РПЛ.
Metaratings 17:47
Экономика
В Бурятии запустили собственное производство одноразовых масок
Малое предприятие, где запускает массовое производство масок, посетил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Байкал-Daily 06:43
Здоровье
В Бурятии выявили 24 новых случая заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 2 июня 2020, 05:14 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1587.
REGNUM 22:14
Политика
Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией
Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 17:00
Армия и оружие
Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения
Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы.
News.ru 18:52
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Тихом океане неподалеку от северного побережья Японии.
ИА Красная Весна 30 мая в 15:04
Происшествия
В Северо-Курильске введён режим ЧС из-за коронавируса
Северо-Курильск, Сахалинская область, 2 июня 2020, 05:40 — REGNUM Режим ЧС введён в Северо-Курильске в связи с выявлением коронавируса у двух граждан Киргизии, прибывших на Курилы для работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM 22:40
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
РИА Новости 09:27
Экономика
Какие выплаты начнут получать россияне с 1 июня
С 1 июня начнут перечислять деньги на детей до трёх лет, родившихся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Газета Кемерова вчера в 23:48