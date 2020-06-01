Общество

Lenta.ruLenta.ruЧисло безработных в России выросло

По состоянию на 1 июня в России число официально зарегистрированных безработных выросло до 2,09 миллиона человек. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.
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Число официальных безработных в России превысило 2 млн человек

Коммерсантъ04:32

Котяков: безработица растет, положение на рынке труда улучшится в 2021 году

Вести.Ru04:14

Минтруд назвал самый сложный период для рынка труда в РФ в 2020 году

РЕН ТВ03:32

Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных

РБК04:11

Котяков назвал третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда в России

Известия03:51

Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

ТАСС03:36

Глава Минтруда назвал число зарегистрированных безработных в России

RT на русском04:12
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Финансы

В США перестали верить в доллар

Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC.
Lenta.ru 11:53
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Политика

Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК 19:52
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Шоу-бизнес

Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году.
Вокруг ТВ 19:24
Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
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Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM 13:03
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Космос

Потенциально опасный астероид подлетает к Земле

Газета.Ru 20:41
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Происшествия

Судмедэксперты подтвердили смерть Джорджа Флойда от удушения

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, Джордж Флойд умер в результате «остановки сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи» полицейскими при задержании.
REGNUM 18:27
238
Политика

На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости 18:31
175
Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru вчера в 09:15
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Футбол

«Барселона» достигла соглашения о контракте на € 12 млн в год с Лаутаро Мартинесом

В ближайшие недели «Барселона» должна достичь соглашения с «Интером», который желает получить за игрока € 111 млн, прописанные в пункте отступных игрока, но предложение в виде € 90 млн + игрок может тоже убедить миланский клуб.
Чемпионат 21:44
Музыка

Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

Российская газета 04:45
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Игры

PlayStation запускает новую распродажу «Время играть 2020»

Ежегодная распродажа PlayStation «Время играть» стартует 3 июня, и продлится 15 дней: до 17 июня в онлайн-магазине PS Store будут доступны скидки на хиты для PlayStation 4 и подписку PlayStation Plus, а в фирменном онлайн-магазине Sony и магазинах партнеров скидки на консоли, геймпады и гаджеты.
Srnsk 14:24
1
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
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Общество

Совфед предложил страховать работников от безработицы

Парламентарии рекомендуют также рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, предусматривающих "меры по поддержке занятости работников организаций и содействию трудоустройству уволенных работников, в том числе на возмещение расходов на оплату труда".
РИА Новости 12:02
5
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Политика

Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году

Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия 12:22
5
Общество

На Камчатке коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков

Коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков горно-обогатительного комбината (ГОК) "Аметистовое", входящего в группу компаний "Золото Камчатки".
ТАСС 21:55
2
Футбол

«Ротору» выделили 500 млн рублей для участия в РПЛ

«Ротор» получил часть денежных средств, необходимых для участия в РПЛ.
Metaratings 17:47
Экономика

В Бурятии запустили собственное производство одноразовых масок

Малое предприятие, где запускает массовое производство масок, посетил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Байкал-Daily 06:43
8
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru 07:20
9
Здоровье

В Бурятии выявили 24 новых случая заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 2 июня 2020, 05:14 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1587.
REGNUM 22:14
128
Политика

Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 17:00
Армия и оружие

Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения

Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы.
News.ru 18:52
2
Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru вчера в 09:55
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Происшествия

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Тихом океане неподалеку от северного побережья Японии.
ИА Красная Весна 30 мая в 15:04
1
Происшествия

В Северо-Курильске введён режим ЧС из-за коронавируса

Северо-Курильск, Сахалинская область, 2 июня 2020, 05:40 — REGNUM Режим ЧС введён в Северо-Курильске в связи с выявлением коронавируса у двух граждан Киргизии, прибывших на Курилы для работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM 22:40
6
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

РИА Новости 09:27
498
Экономика

Какие выплаты начнут получать россияне с 1 июня

С 1 июня начнут перечислять деньги на детей до трёх лет, родившихся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Газета Кемерова вчера в 23:48
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Как работают Яндекс.Новости?
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