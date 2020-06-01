Общество

Lenta.ruLenta.ruЧисло безработных в России выросло

По состоянию на 1 июня в России число официально зарегистрированных безработных выросло до 2,09 миллиона человек. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

По словам Котякова, положительную динамику министерство надеется увидеть в начале первого и второго кварталов 2021 года. Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек.
ТАСС03:36

Подробнее о событии

Число официальных безработных в России превысило 2 млн человек

Коммерсантъ04:32

Глава Минтруда предупредил о кризисе безработицы в России

News.ru04:15

Минтруд назвал самый сложный период для рынка труда в РФ в 2020 году

РЕН ТВ03:32

Котяков назвал третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда в России

Известия03:51

Число безработных в России достигло 2 млн 90 тысяч

Говорит Москва03:45

Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

ТАСС03:36

Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных

РБК04:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Газета.Ru 05:54
25
Политика

В Польше признали невиновность российского чиновника

Польская компания «Млековита» признала невиновность главы российского Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки, которое ему ранее приписывали СМИ, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 13:01
220
Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Коммерсантъ 09:23
2,7K
Общество

В Вашингтоне ввели комендантский час в связи с беспорядками

Вашингтон, 1 июня 2020, 02:56 — REGNUM В столице США Вашингтоне ввели комендантский час в связи с уличными беспорядками, вызванными убийством чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
REGNUM вчера в 19:56
155
Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
1
Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
23
Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русском 30 мая в 11:49
90
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
639
Армия и оружие

Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU 04:42
7
Космос

Произведен исторический запуск Crew Dragon к МКС

Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС).
ФАН 30 мая в 15:48
4,7K
Политика

ЦИК назвала оптимальную дату для голосования по Конституции

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала 1 июля оптимальным днем для голосования по поправкам в Конституцию.
Профиль 09:39
1
Армия и оружие

Баку не стоит пугать Ереван и Степанакерт войной

Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az За Баку стоит поддержка исключительно одной Анкары, а Ереван, как и сейчас Степанакерт, заявляют, что в своем лице олицетворяют и "мировое армянство".
REGNUM 04:20
12
Религия

В Москве с 6 июня откроют православные храмы

Коммерсантъ 11:31
201
Космос

Как это было: американский F-15A уничтожил спутник

Как пишет The National Interest, 13 сентября 1985 года майор Уилберт "Даг" Пирсон запустил ракету ASM-135A из своего F-15A.
Утро.ru 12:55
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
3
Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
1K
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
1,7K
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
4,5K
Футбол

«Арсенал» не предлагал Обамеянгу новый контракт

Лондонский "Арсенал" не предлагал новый контракт нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу.
Soccer.ru 11:49
Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru 10:49
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
395
Происшествия

В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса

РИА Новости 10:29
2
Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
409
Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
14
Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
10
Политика

Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в интервью британской газете The Telegraph, которое прошло по Skype, призвал не втягивать Киев в американскую президентскую кампанию, а также опроверг свою причастность к появлению записи разговора экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Известия 07:33
3
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов раскрыл свои планы на лето после развода

Популярный музыкант и продюсер Эмин Агаларов недавно засветился во всех заголовках СМИ после того, как заявил о своем разводе с Аленой Гавриловой, с которой прожил в браке чуть меньше двух лет.
Слово и Дело 10:44
Общество

«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
19
Игры

Разработчики поделились видео геймплея новой части The Last of Us

Игра стала крупнейшим проектом студии Naughty Dog В ходе ее презентации креативный директор Нил Дракманн рассказал о ее сюжете, затем был продемонстрирован 20-минутный игровой процесс.
Деловое.ТВ 30 мая в 08:07
40
Общество

Глава ВОЗ сообщил о новой вспышке Эболы в Конго

«Страна уже находится на финальном этапе борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори», — отметил гендиректор ВОЗ.
Известия 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное