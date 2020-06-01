Общество

Lenta.ruLenta.ruЧисло безработных в России выросло

По состоянию на 1 июня в России число официально зарегистрированных безработных выросло до 2,09 миллиона человек. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

Рост числа безработных граждан сделает третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда Российской Федерации. Об этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике в понедельник.
ТАСС03:36

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Число официальных безработных в России превысило 2 млн человек

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Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных

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Котяков: безработица растет, положение на рынке труда улучшится в 2021 году

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Число безработных в России достигло 2 млн 90 тысяч

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ТАСС03:36

Минтруд назвал самый сложный период для рынка труда в РФ в 2020 году

РЕН ТВ03:32
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Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России

Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
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Экономика

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Общество

Google и Sony из-за трагедии в Миннеаполисе отложили презентацию новинок

Миннеаполис, США, 2 июня 2020, 01:35 — REGNUM Компании Airbnb, Google и Sony перенесли на более поздний срок ряд своих мероприятий из-за трагедии в Миннеаполисе.
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Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ

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Ученые из Университета Джонса Хопкинса рассказали, как легко найти вещь в беспорядке.
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Финансы

Курс евро опустился до 77 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 6 марта опустился до 77 рублей.
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Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
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Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов.
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Общество

McDonald’s откроет в России рестораны повышенной безопасности

Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s будет открывать в России заведения с повышенными мерами безопасности, говорится в сообщении компании.
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Наука

Как обучение влияет на возможности мозга

Рассмотрим семь ключевых идей, лежащих в основе современных алгоритмов машинного обучения и которые могут одинаково хорошо применяться к нашему мозгу — семь различных определений того, что означает «обучение».
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Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
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Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
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Происшествия

Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США

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Российская газета 06:59
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Наука

Создана новая периодическая таблица элементов

Японские физики смогли создать новую периодическую таблицу элементов. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
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Общество

В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
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Способное достроить «Северный поток —2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Общество

Назван новый способ остановить распространение коронавируса

Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса.
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Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

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Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

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В Вашингтоне из-за беспорядков ввели комендантский час

В столице США Вашингтоне из-за беспорядков власти ввели комендантский час.
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В Петропавловске на линию вышли восемь бригад скорой помощи

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Дональд Трамп перенес саммит G7 и позовет на него Владимира Путина

Дату проведения саммита G7 перенесли с конца июня на сентябрь. Такое решение принял американский руководитель Дональд Трамп.
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Брокер назвал три варианта вложения наличных денег

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После коронавируса есть риск навсегда лишиться обоняния и вкуса

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