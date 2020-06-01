Общество

Lenta.ruLenta.ruЧисло безработных в России выросло

По состоянию на 1 июня в России число официально зарегистрированных безработных выросло до 2,09 миллиона человек. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.
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Число официальных безработных в России превысило 2 млн человек

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Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

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