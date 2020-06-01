Общество
Lenta.ruЧисло безработных в России выросло
По состоянию на 1 июня в России число официально зарегистрированных безработных выросло до 2,09 миллиона человек. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике рассказал глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.
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Общество
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США
Компания Sony отложила презентацию игр для новой консоли PlayStation 5, которая была назначена на 4 июня, на неопределенный срок.
Деловое.ТВ 15:35
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Спорт
Дубов проиграл Накамуре в первом матче финала онлайн-турнира
Российский гроссмейстер Даниил Дубов потерпел поражение от американца Хикару Накамуры в первом матче в рамках финала онлайн-супертурнира Lindores Abbey Rapid Challenge.
Интерфакс-Спорт 13:44
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Новые автомобили 02:39
Общество
В Москве задержаны участники пикетов в защиту журналиста Ильи Азара
У здания управления МВД Москвы на Петровке были задержаны 9 человек, организовавших одиночные пикеты в поддержку арестованного 28 мая журналиста Ильи Азара.
Вести Подмосковья 12:44
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM 13:03
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Московский Комсомолец Чита 00:19
Происшествия
Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда
Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Политика
В США призвали Трампа жестко подавить протесты
Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая.
Lenta.ru 14:50
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подала в суд на отца
В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ вчера в 06:39
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru вчера в 18:39
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Lenta.ru 07:32
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Происшествия
В Подмосковье нашли тело чемпиона мира по пауэрлифтингу
Российская газета 14:26
Общество
В Вашингтоне из-за беспорядков ввели комендантский час
В столице США Вашингтоне из-за беспорядков власти ввели комендантский час.
Невские Новости 16:15
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой случилась истерика прямо перед камерой
20-летняя Ольга – дочка актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой в очередной раз стала героиней скандальных хроник.
Live24 15:16
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.
Вокруг ТВ вчера в 10:44
Политика
В Берлине обсудят инициативы по возврату Крыма и ситуацию в Донбассе
Ситуацию в Донбассе и инициативы по возврату Крыма обсудят глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак в Берлине, 1 июня сообщает пресс-служба МИД Украины.
ИА Красная Весна 10:41
Шоу-бизнес
Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
РЕН ТВ вчера в 20:23
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
Экономика
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного
Новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура, по данным "Ъ", обойдутся еще в 9 млрд руб. Основное финансирование, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), начнется с 2022 года, будет выделено 790 млн руб. Обычно в России аэропортовые терминалы строятся за счет частных инвесторов, и в Грозном говорят о возможности их привлечения в проект.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Происшествия
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
Американский актер Джон Кьюсак, известный по главным ролям в фильмах "Интуиция", "1408" и "2012", разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что подвергся нападению чикагских полицейских, когда снимал акцию протеста, сообщает Deadline.
РИА Новости 14:07
Общество
В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
Наука
Крупнейшее вымирание произошло из-за потери озона
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 06:31