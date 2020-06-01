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Общество В Москве задержаны участники пикетов в защиту журналиста Ильи Азара У здания управления МВД Москвы на Петровке были задержаны 9 человек, организовавших одиночные пикеты в поддержку арестованного 28 мая журналиста Ильи Азара. 39

Происшествия Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.

Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону. 905

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Экономика Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура, по данным "Ъ", обойдутся еще в 9 млрд руб. Основное финансирование, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), начнется с 2022 года, будет выделено 790 млн руб. Обычно в России аэропортовые терминалы строятся за счет частных инвесторов, и в Грозном говорят о возможности их привлечения в проект. 107

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