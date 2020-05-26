с чего всё началось

В апреле этого года число безработных в России, по данным Росстата, увеличилось до 4,3 млн человек. Это на 23,4% больше, чем в марте. Получается, что всего за месяц, по официальной статистике, в стране появились 815 тыс. безработных.

Число безработных в России выросло на 23% за один месяц

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