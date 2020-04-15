Общество
Казанские ведомостиС начала года количество безработных в РФ выросло на 44 тысячи человек
С начала года количество безработных в РФ выросло на 44 тысячи человек до 735 тысяч граждан. Такие данные озвучил в ходе онлайн-совещания министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.
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Глава Минтруда: более 1 миллиона семей обратились за выплатой в 5 тысяч рублей
Комсомольская правдавчера в 09:59
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Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек
За сутки в США от COVID-19 умерло рекордное количество человек. От коронавируса скончались 2228 человек.
Bash.News вчера в 12:28
Политика
Украина и ДНР обменялись пленными
В Донбассе состоялся первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР).
РБК 02:37
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru вчера в 12:53
Кино
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Политическая партия "Коммунисты России" потребовала прекратить показ сериала "Зулейха открывает глаза", снятого по роману татарской писательницы Гузель Яхиной.
Реальное время 02:28
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
RT на русском вчера в 23:26
Общество
Назван симптом, который отличает коронавирус от простуды
Smolnarod.ru 00:13
Политика
СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 14:47
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Экономика
Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14 апреля в 14:15
Экономика
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости вчера в 09:41
Экономика
Решетников лично убедился в сложности получения льготного кредита
Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.
Известия 02:22
Экономика
Что ожидает российский рубль после снятия ограничений
Аналитики предположили, как на российском рубле может сказаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений.
Аргументы недели вчера в 02:43
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Петербурге
В пятерку самых угоняемых моделей вошли также бюджетный Kia Rio (2,14%) и японский кроссовер Mitsubishi ASX (1,80%).
SpeedMe 14 апреля в 07:02
Авто
Власти Китая раздадут деньги на покупку автомобилей
Субсидии решили выделить из-за сильного падения авторынка, так как из-за коронавируса продажи рухнули и в результате Китай больше не является лидером в мире.
Tvoe-avto.com вчера в 15:16
Экономика
В России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru 14 апреля в 22:57
Происшествия
В СК заявили, что проверка больницы в Уфе проводится по просьбе врачей
"Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении СК.
ТАСС вчера в 05:42
Политика
Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году.
Известия 00:19
Общество
Стюардессы раскрыли страшную правду о работе в пандемию
Стюардессы в США рассказали правду о перелетах во время пандемии. По их словам, авиаперевозки способствовали распространению вируса.
Русская Планета 02:38
Общество
В Удмуртии умерли первые два пациента, зараженные коронавирусом
Первые две смерти от коронавируса отмечены в Удмуртии, сообщил в четверг глава региона Александр Бречалов.
ТАСС 02:50
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru вчера в 08:17
Здоровье
Назван способ предотвратить осложнения со стороны легких при COVID-19
Доктор отметил, что у пациентов с острыми заболеваниями легких, почечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца низкий уровень EcSOD в организме.
Medical Note 01:46
Политика
Горбачёв призвал все страны сократить военные расходы из-за пандемии
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв призвал все страны мира взять на себя обязательство о сокращении военных бюджетов на 10—15% из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:17
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело вчера в 12:10
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую
По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
31 канал Челябинска 14 апреля в 12:12
Музыка
Составлен топ-10 самых популярных песен десятилетия
Вечерняя Москва вчера в 07:31
Общество
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях.
Эхо Москвы в Кирове 14 апреля в 01:04
Общество
Вводится учёт приезжающих в Ростовскую область из других регионов
Сообщается, что с 16 апреля жители, которые прибудут на территорию Ростовской области будут обязаны уйти на 14-дневную самоизоляцию.
Ugpressa.ru вчера в 15:20
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» тайно женился
Сын певца Кирилла Андреева из группы Иванушки International сыграл тайную свадьбу со своей возлюбленной.
iReactor 02:46