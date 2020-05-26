Общество
КомпанияЧисло безработных в России за апрель выросло на 800 тысяч
В апреле по оценке Росстата число безработных в стране выросло на 800 тысяч и составило 4,3 миллиона человек. Уровень безработицы вырос до 5,8%, достигнув максимума за последние четыре года.
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с чего всё началось
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.RT на русскомвчера в 15:35
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