с чего всё началось

В апреле по оценке Росстата число безработных в стране выросло на 800 тысяч и составило 4,3 миллиона человек. Уровень безработицы вырос до 5,8%, достигнув максимума за последние четыре года.

Число безработных в России за апрель выросло на 800 тысяч

Происшествия Пятеро сотрудников администрации Калининграда заболели коронавирусом У пятерых сотрудников администрации Калининграда подтвердился коронавирус.

Хоккей НХЛ объявила о плане доигровки сезона Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.

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Общество В Москве изменилась пропускная система Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77. 517

Общество Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС. 21

Экономика Трейдер Роснефти, попавший под санкции США, выбыл из группы НК По данным НК, основание для исключения TNK Trading International S.A. из группы "Роснефть" наступило 3 марта – то есть за 10 дней до того, как Минфин США добавил эту структуру в список санкционных компаний.

Армия и оружие США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс . 743

Происшествия Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний. 50

Происшествия Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза. 10

Энергетика Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов. 2,2K

Общество Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений «Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. 1

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Здоровье Суточный прирост больных коронавирусом в России снизился до 2,3% Суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19 в России снизился до 2,3%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Политика ЦИК ждет от регионов предложений по дистанционному голосованию Центризбирком ждет от регионов, желающих поучаствовать в дистанционном электронном голосовании по поправкам в конституцию, соответствующих предложений, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Общество Мишустин посоветовал россиянам отказаться от отдыха за рубежом Михаил Мишустин попросил россиян не спешить с поездками за рубеж из-за нестабильной ситуации с коронавирусом в странах мира. 3,1K

Политика Путин назначил парад Победы на 24 июня Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который должен состояться 24 июня — в день исторического парада победителей, прошедшего в 1945 году. 5,6K