Здоровье
Kursk.comЧисло больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи
Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек. Об этом в среду, 3 июня сообщил оперштаб. За сутки коронавирус подтвержден еще у 81 человека.
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Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе повторного всплеска коронавируса
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19.
RT на русском 05:13
Футбол
Вылечившийся от коронавируса футболист Погребняк выписался из больницы
Футболист «Урала» Павел Погребняк вылечился от коронавируса и выписался из больницы. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов.
Известия 04:17
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России
Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 05:25
Здоровье
В Петербурге назвали условие для госпитализации горожан с пневмонией
Как сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьёва в эфире канала «Санкт-Петербург», в больницу как правило отправляют петербуржцев, у которых поражены уже 25% легких.
РБК Санкт-Петербург 03:52
Экономика
Райффайзенбанк инвестировал $1,5 млн в зерновой маркетплейс
Руководитель отдела технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова сообщила, что для Elevator Ventures сумма целевых инвестиций составляет до 3 млн евро при доле в проекте до 25%.
Ведомости 01:11
Общество
Роскосмос начнет производить лифты
Газета.Ru вчера в 19:42
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Происшествия
Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск
Следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
RT на русском 04:51
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru 05:45
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на Forbes
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иски о защите чести и достоинства к журналу Forbes, изданию «Наша версия» и газете «Ведомости».
BFM.ru 04:42
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe получил смелый дизайн
Став первым автомобилем бренда, построенным на «новой платформе третьего поколения», кроссовер получил по-настоящему смелую внешность, более современный интерьер и гибридную силовую установку.
Автоновости дня 01:41
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru вчера в 03:48
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные онкозаболевания в России
Самым распространенным видом онкологического заболевания в России в 2019 году стал рак кожи и меланома, на втором месте - рак молочной железы, на третьем - легких, следует из презентации к выступлению директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерины Каракулиной на заседании экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета ГД по охране здоровья.
РИА Новости 04:29
Космос
Россия отложила космические пуски, планировавшиеся в июне
Россия пересмотрела планы по осуществлению космических пусков по гражданским и военным программам в текущем месяце.
3DNews 03:55
Общество
Основатель Superjob оценил число безработных в России в 10 млн человек
Реальное число безработных в России превышает официальные данные в 5–6 раз и составляет около 10 млн человек, выразил свое мнение «Интерфаксу» основатель сервиса поиска работы Superjob Алексей Захаров.
Ведомости 04:56
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Путешествия
Туроператоры запустят более 20 новых направлений для отдыха в России
Туроператоры совместно с Ростуризмом планируют запустить более 20 новых чартерных направлений для путешествий внутри страны, чтобы сделать поездки россиян безопасными и равномерно распределить спрос, сообщила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма ведомства Елена Лысенкова.
Интерфакс 04:10
Общество
Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить
Выплаты российским малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут быть увеличены.
Петрозаводск говорит вчера в 08:22
Общество
В Москве выявили минимальное с середины апреля число заболевших COVID
Число активных случаев составляет 92 тыс. В России за последние сутки коронавирус подтвердили еще у 8,5 тыс. человек.
РБК 03:51
Происшествия
В Красноярске нашли тело пропавшего мальчика
«В утреннее время в протоке реки Енисей недалеко от Октябрьского моста рыбак обнаружил в воде тело мальчика», — говорится в сообщении.
РБК 02:45
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
Происшествия
На акции против полицейского насилия в Москве начались задержания
Акция связана с убийством жителя Екатеринбурга сотрудниками Росгвардии.
Эхо Москвы вчера в 12:31
Наука
Определен регион с самым чистым воздухом на планете
Evo-rus.com вчера в 16:33
Происшествия
В Петербурге сократили объёмы суточного тестирования на коронавирус
Напомним, в предыдущие дни суточный объем тестирования несколько раз превышал показатель в 14 тыс. тестов.
REGNUM вчера в 03:17
Шоу-бизнес
Резко похудевший Боярский попросил фанатов о помощи
Известный по роли бравого д'Артаньяна Боярский обеспокоил поклонников своим внешним видом.
Народные новости 03:27
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52