Здоровье
Газета.RuЧисло больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек
Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Согласно уточненным данным, у 95 инфицированных наблюдается критическое состояние.
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Британский парламент одобрил законопроект о Brexit
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Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»
Шведская компания MMT SWEDEN направила инспекционное судно в район укладки газопровода «Северный поток — 2», против которого США ввели санкции месяцем ранее.
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Общество
Малышева рассказала о защите от коронавируса
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ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
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Политика
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Политика
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Общество
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Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
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6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил, каким способом российские семьи с невысоким доходом могут получить социальные выплаты, рассчитанные на детей от 3 до 7 лет, пишет "Мойка78".
Политика
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В своем аккаунте в Twitter премьер отметил, что германские специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.
Происшествия
На Урале два работника мойки погибли во время промывки автоцистерны
Два работника автомойки скончались в Свердловской области при промывке автоцистерны изнутри, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
Политика
Госдума приняла закон о введении должности зампредседателя Совбеза
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Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»
Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Политика
В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Спорт
Горячкина проиграла в десятой партии матча за мировую шахматную корону
Общество
Испанские города затопило морской пеной из-за шторма
Отмечается, что жители испанского города Тосса-де-Мар вынуждены пробираться через метровый слой пены, чтобы попасть в свои дома: улицы буквально затоплены ею.