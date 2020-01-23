Здоровье

Газета.RuГазета.RuЧисло больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Согласно уточненным данным, у 95 инфицированных наблюдается критическое состояние.
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Число заболевших пневмонией в Китае превысило 570 человек

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