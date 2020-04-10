Коронавирус
ТК ЗвездаЧисло больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
Со следующей недели в Московской области ужесточаются меры по борьбе с инфекцией. Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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с чего всё началось
В Московской области уже более 1 тыс. человек заболели новой коронавирусной инфекцией, сообщил в своем видеообращении губернатор региона Андрей Воробьев, отметив, что выявляется все больше больных пневмонией.Евразия Dailyвчера в 18:30
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Энергетика
Мексика согласилась снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки
На прошедшем заседании ОПЕК+ страну хотели обязать сократить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки на этот же период, но Нале не согласилась с такой квотой снижения производства для Мексики.
Российская газета вчера в 03:49
Общество
Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций.
ТАСС вчера в 11:58
Происшествия
В колонии в Ангарске ликвидировали открытое горение после бунта
Коммерсантъ вчера в 23:10
Общество
Россиянам предложили новый способ защиты от коронавируса
У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица.
РИА Новости вчера в 20:04
Политика
Корейба заявил о нежизнеспособности Украины
Польский политолог Якуб Корейба прокомментировал стратегическое положение Белоруссии и Украины и оценил жизнеспособность этих государств.
Политическая Экспертиза вчера в 12:51
Происшествия
В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Коммерсантъ 00:31
Транспорт
Столичные власти решили частично ограничить въезд в Москву
Как сообщала Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на источник, близкий к МВД, этой ночью на каждый въезд в город планировалось поставить по две машины ДПС.
Эхо Москвы 00:43
Происшествия
ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия вчера в 06:35
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 09 апреля в 08:26
Общество
Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 19:02
Общество
Дмитрий Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска
Скандал случился 5 апреля в аэропорту Ижевска.
Говорит Москва вчера в 08:02
Общество
В Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом
Барнаул, 11 апреля 2020, 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
REGNUM 00:31
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
Хоккей
Слепышев отказался от предложения «Эдмонтона» и останется в ЦСКА
Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» предложил контракт 25-летнему российскому хоккеисту. Форвард выступал за «Ойлерз» с 2015 по 2018 годы.
Спорт-Экспресс 09 апреля в 12:19
Происшествия
В Подмосковье горит склад на площади 2000 «квадратов»
В Подмосковье загорелся склад на площади 2000 квадратных метров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
Газета.Ru вчера в 23:52
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей
В четверг, 9 апреля, правительство РФ купило пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка.
Sostav.ru вчера в 04:40
Экономика
Торговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен
Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими.
Вести.Ru вчера в 04:33
Происшествия
В Харькове в ДТП погиб водитель скорой помощи
Аргументы и Факты вчера в 21:50
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости вчера в 07:46
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Vprognoze.ru 09 апреля в 22:17
Общество
Собянин: прекращается работа большинства предприятий в Москве
В рамках выбранных мер, "временно – на неделю с возможным продлением" прекращается либо ограничивается работа большинства предприятий.
Московский Комсомолец вчера в 12:56
Наука
Крупнейший гидросамолет пройдет испытания на море
Разработчики перспективного китайского самолета-амфибии AG600, крупнейшего гидросамолета в мире, начали готовить его к испытаниям на море.
N+1 вчера в 02:53
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала матерью
Отечественная комедийная актриса Марина Кравец впервые стала матерью.
Актуальные Новости 09 апреля в 07:26
Космос
Роскосмос хочет возобновить пуски ракет с «Морского старта» с 2024 года
Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя "Зенит", большая часть которой состояла из российских комплектующих.
РИА Новости вчера в 20:12
Здоровье
Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru вчера в 18:09
Авто
Российский авторынок в марте вырос на 4%
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала статистику по продажам в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей за март, а также за первый квартал 2020 года.
110km.ru 08 апреля в 10:48