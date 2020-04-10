с чего всё началось

Со следующей недели в Московской области ужесточаются меры по борьбе с инфекцией. Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек

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