с чего всё началось

Со следующей недели в Московской области ужесточаются меры по борьбе с инфекцией. Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек

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Здоровье На Украине коронавирусом заразились 334 медработника На Украине 334 медицинских работника заразились коронавирусом.

Политика Украина будет вынуждена выходить на работу в мае "Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей Украиной", - сказал Шмыгаль.

Общество Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи. 505

Происшествия На МКАД два человека погибли в ДТП При столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля на МКАД в столице погибли два человека и еще два пострадали, сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.

Энергетика Сдерживание цен на бензин впервые принесло бюджету деньги В основе механизма принцип, по которому бюджет компенсирует нефтяникам потери от продаж топлива при высоких ценах, а при низких - нефтяные компании платят в бюджет. 9

Общество В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом «В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба. 111

Происшествия ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве. 7

Экономика Потребительские цены в США в марте упали максимально за пять лет Потребительские цены в США в марте упали максимально более чем за пять лет в марте, и, вероятно, в дальнейшем этот показатель будет снижаться, поскольку вспышка коронавируса подавляет спрос на некоторые товары и услуги, компенсируя рост цен, связанный с дефицитом, вызванным перебоями в цепочке поставок, передает Reuters.

Здоровье Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*. 22

Здоровье Пик заболеваемости коронавирусом в Омской области еще впереди Руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области, главный санитарный врач региона Александр Крига объяснил, почему сегодня было принято решение о продлении особого режима изоляции до 19 апреля.

Политика Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус. 45

Экономика G20 обещала обеспечить стабильность энергорынка Страны G20 договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики.

Экономика МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом. 28

Политика Путин поручил следить за соблюдением карантина Росгвардии и МВД Владимир Путин поручил следить за соблюдением карантина гражданами, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сотрудникам МВД и Росгвардии. 428

Энергетика Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+ Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости". 289

Происшествия Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.

Футбол Во Франции планируют завершить сезон в конце июля По информации источники, футбольная лига Франции планирует завершить текущий розыгрыш чемпионата не позднее 25 июля.

Общество В ряде стран Европы распространение коронавируса замедлилось Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в минувшую неделю скорость распространения коронавируса в некоторых странах Европы уменьшилась, пишет «МК».

Происшествия СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154 Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 376

Здоровье Россияне нашли неожиданную замену маскам против коронавируса Пластиковые экраны для лица по виду напоминают маску сварщика.