Коронавирус
ТК ЗвездаЧисло больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
Со следующей недели в Московской области ужесточаются меры по борьбе с инфекцией. Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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с чего всё началось
В Московской области уже более 1 тыс. человек заболели новой коронавирусной инфекцией, сообщил в своем видеообращении губернатор региона Андрей Воробьев, отметив, что выявляется все больше больных пневмонией.Евразия Daily18:30
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Общество
Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
Здоровье
На Украине коронавирусом заразились 334 медработника
На Украине 334 медицинских работника заразились коронавирусом.
Газета.Ru 19:22
Политика
Украина будет вынуждена выходить на работу в мае
"Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей Украиной", - сказал Шмыгаль.
Газета.Ru 15:36
Гаджеты
Samsung представила 5G-смартфоны Galaxy A71 и Galaxy A51
Astera вчера в 11:39
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда 13:00
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Общество
В Санкт-Петербурге до 30 апреля запретили посещать кладбища
В Санкт-Петербурге в субботу, 11 апреля, начинает действовать запрет на посещения кладбищ.
FlashNord 06:34
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости 04:33
Происшествия
На МКАД два человека погибли в ДТП
При столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля на МКАД в столице погибли два человека и еще два пострадали, сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.
РИА Новости 19:11
Энергетика
Сдерживание цен на бензин впервые принесло бюджету деньги
В основе механизма принцип, по которому бюджет компенсирует нефтяникам потери от продаж топлива при высоких ценах, а при низких - нефтяные компании платят в бюджет.
Новые Известия вчера в 23:41
Общество
В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
RT на русском 16:42
Происшествия
ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия 06:35
Экономика
Потребительские цены в США в марте упали максимально за пять лет
Потребительские цены в США в марте упали максимально более чем за пять лет в марте, и, вероятно, в дальнейшем этот показатель будет снижаться, поскольку вспышка коронавируса подавляет спрос на некоторые товары и услуги, компенсируя рост цен, связанный с дефицитом, вызванным перебоями в цепочке поставок, передает Reuters.
Вести.Ru 12:02
Здоровье
Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.
Русский Запад 09:28
Шоу-бизнес
Муцениеце дали совет после ее слов об избиении Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный воспитывают двух детей. Супруги объявили о разводе в феврале после девяти лет брака.
РИА Новости 19:51
Здоровье
Пик заболеваемости коронавирусом в Омской области еще впереди
Руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области, главный санитарный врач региона Александр Крига объяснил, почему сегодня было принято решение о продлении особого режима изоляции до 19 апреля.
РИА ОмскИнформ 10:14
Политика
Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус.
РБК 19:29
Экономика
G20 обещала обеспечить стабильность энергорынка
Страны G20 договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики.
Взгляд.ру 19:57
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия вчера в 08:26
Политика
Путин поручил следить за соблюдением карантина Росгвардии и МВД
Владимир Путин поручил следить за соблюдением карантина гражданами, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сотрудникам МВД и Росгвардии.
Профиль 04:08
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
Происшествия
Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения
Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.
Газета.Ru 15:53
Футбол
Во Франции планируют завершить сезон в конце июля
По информации источники, футбольная лига Франции планирует завершить текущий розыгрыш чемпионата не позднее 25 июля.
Газета.Ru 20:06
Общество
В ряде стран Европы распространение коронавируса замедлилось
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в минувшую неделю скорость распространения коронавируса в некоторых странах Европы уменьшилась, пишет «МК».
Ореанда-Новости 12:31
Происшествия
СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154
Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 01:28
Здоровье
Россияне нашли неожиданную замену маскам против коронавируса
Пластиковые экраны для лица по виду напоминают маску сварщика.
Радио Sputnik 19:00
Общество
Посольство сообщило о переносе вывозного рейса из Антальи в Москву
«Запланированный на 11.04 «вывозной рейс» Анталья — Москва переносится на период после отмены действия комендантского часа», — говорится в сообщении посольства.
РБК 19:55
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Политика
МИД Чехии прокомментировал ситуацию с памятником маршалу Коневу
Перенос памятника маршалу Ивану Коневу не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией.
Вести.Ru 05:38