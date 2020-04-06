Здоровье
ТолкЧисло больных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 1 тысячу
954 новых случая коронавируса подтвердили за сутки в России. Такие данные оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в стране 6 апреля публикует телеканал "360". Списки больных пополнились в 49 регионах РФ.
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