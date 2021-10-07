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Число брокерских счетов частных инвесторов на Мосбирже достигло по итогам сентября 24 млн

Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже по итогам сентября 2021 года возросло до 24 млн.
ТАСС
Частные инвесторы вложили в сентябре в российские акции на Московской бирже 35 млрд рублей, в облигации - 57,2 млрд рублей.
Finam.Ru
-> Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в сентябре составила 39,4%, облигациями - 13,6%, на срочном рынке - 44,6%, на спот-рынке валюты - 12%.
Finam.Ru
Оборот по ИИС с начала 2021 года достиг 1,2 трлн рублей, в структуре оборота 84,5% приходится на сделки с акциями, 8,1% - с облигациями, 7,4% - с биржевыми фондами.
ТАСС

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