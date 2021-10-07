ТАССЧисло брокерских счетов частных инвесторов на Мосбирже достигло по итогам сентября 24 млнКоличество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже по итогам сентября 2021 года возросло до 24 млн.ТАССЧастные инвесторы вложили в сентябре в российские акции на Московской бирже 35 млрд рублей, в облигации - 57,2 млрд рублей.Finam.Ru-> Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в сентябре составила 39,4%, облигациями - 13,6%, на срочном рынке - 44,6%, на спот-рынке валюты - 12%.Finam.RuОборот по ИИС с начала 2021 года достиг 1,2 трлн рублей, в структуре оборота 84,5% приходится на сделки с акциями, 8,1% - с облигациями, 7,4% - с биржевыми фондами.ТАССЧитать далееСвернутьForbesForbesРБК ИнвестицииПодробнее о событииЧисло частных брокерских счетов на Мосбирже достигло 24 млнРБК Инвестиции09:14Число частных инвесторов на Московской бирже в сентябре выросло на 757 тысяч до 14,5 миллионаПРАЙМ07:32Блогерский счет: как бум частных инвесторов изменил жизнь финансовых инфлюенсеровForbes03:02Число брокерских счетов частных инвесторов на Мосбирже достигло по итогам сентября 24 млнТАСС06:53Показать ещёОценить1Поделиться