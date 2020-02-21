Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияЧисло брошенных РЖД поездов достигло максимума

В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
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Число «брошенных» поездов на дорогах ОАО РЖД достигло максимума

Красная весна03:28

Число брошенных РЖД поездов достигло максимума

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Железная дорога загружается брошенными составами

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СМИ узнали о рекордном количестве брошенных поездов на железных дорогах

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«Коммерсантъ» узнал о рекордном количестве брошенных поездов

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Число неиспользуемых грузовых поездов в 2019 году достигло исторического максимума

Интерфакс02:08

Вагончик не тронется

Коммерсантъвчера в 17:34
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Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Общество

В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине

Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 00:49
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Саша Зверева вышла замуж за американца и поделилась свадебными фото

38-летняя певица, экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева вышла замуж за американца по имени Даниэль.
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Хоккей

Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» в матче с «Монреалем»

"Вашингтон" в овертайме проиграл "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин прервал безголевую серию, достигшую пяти встреч.
РИА Новости вчера в 23:27
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
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Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

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Российская газета 00:23
Футбол

«Мы обкакались». Шатов – об игре на Евро-2016

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов высказался о выступлении на чемпионате Европы-2016 в составе сборной России.
Матч ТВ 02:18
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Политика

Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.
Известия 03:26
Экономика

900 000 Bitcoin-адресов потерпят убытки, если монета подешевеет еще на 3%

Аналитики утверждают, что на отметке в $9440 в зоне безубыточности находится 900 000 адресов, на которых лежит более 732 000 BTC ($7,083 млрд по текущему курсу).
РБК 03:22
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста.
Вести.Ru 02:28
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
РИА Новости вчера в 22:18
Кино

Трамп раскритиковал «Паразитов» и Брэда Питта на «Оскаре»

Газета.Ru 02:16
Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:43
Экономика

ГД рассмотрит законы-«упрощенки» для малого бизнеса

20 февраля Госдума обсудит два правительственных законопроекта, которые во многом упростят жизнь малому бизнесу.
Ноябрьск-Информ 19 февраля в 11:30
Общество

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Lenta.ru 00:37
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Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором

BFM.ru 01:22
Происшествия

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Общество

В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли России прокомментировало предложение повысить транспортный налог на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
RT на русском 02:53
Политика

Погребинский: Украину поразила эпидемия массового позора

Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.
Взгляд.ру 03:20
Происшествия

У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус

Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ленинградской области

Два человека погибли из-за ДТП в ночь на 21 февраля в Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
РБК 02:12
Общество

Собрано 160 млн рублей на лечение девочки из Екатеринбурга

Лекарств, зарегистрированных в России, для лечения всех типов СМА, не существует, однако в США производят препарат «Золгенсма», один укол которого стоит около 160 млн рублей, но может спасти жизнь ребенку.
Новый День 00:26
Автоспорт

В Барселоне стартовал третий день предсезонных тестов

В Барселоне стартовал третий день предсезонных тестов «Формулы-1». В этом году количество тестовых дней было сокращено с восьми до шести.
Sports.ru 03:05
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о готовности остановить боевые действия в случае вывода из Ливии сирийских наемников и прекращения поставок оружия из Турции, об этом военный заявил в интервью РИА Новости.
РИА Новости 02:16
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 19 февраля в 11:52
Политика

Владимир Путин призвал уважать национальное самосознание украинцев

«Россию и Украину растаскивают, чтобы их сотрудничество не создавало конкуренцию другим», — заявил Путин в интервью ТАСС.
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Шоу-бизнес

Жена Диброва показала телеведущего после микроинсульта

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва, который недавно был госпитализирован с микроинсультом, рассказала в соцсети о стабильном состоянии мужа.
VSE42.RU вчера в 23:50
Кино

Появились новые фото и видео со съемок «Матрицы 4» с Нео и Тринити

На сайте Hollywoodpipeline опубликовано множество новых фото и видео со съемочной площадки четвертой "Матрицы".
Российская газета 19 февраля в 09:33
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

Стоит отметить, что это не первый случай потери равновесия Волочковой из-за платья.
VSE42.RU вчера в 21:40
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