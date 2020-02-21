Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияЧисло брошенных РЖД поездов достигло максимума

В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
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Число «брошенных» поездов на дорогах ОАО РЖД достигло максимума

Красная весна03:28

Число брошенных РЖД поездов достигло максимума

Новые Известия03:14

Вагончик не тронется

Коммерсантъвчера в 17:34

СМИ узнали о рекордном количестве брошенных поездов на железных дорогах

РБК02:43

«Коммерсантъ» узнал о рекордном количестве брошенных поездов

Говорит Москва02:29

Число неиспользуемых грузовых поездов в 2019 году достигло исторического максимума

Интерфакс02:08

Железная дорога загружается брошенными составами

Век02:54
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Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Экономика

Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.
Известия 03:26
Политика

Путин высказался о сериале «Слуга народа»

Российский лидер Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" обсудил с журналистом сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.
Газета.Ru 02:25
Армия и оружие

Турецкие военные пошли в наступление в Идлибе

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что турецкие военные пошли в наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб.
Piter.tv вчера в 07:48
Общество

Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»

Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
РБК 00:45
Спорт

Сломанная палка не помешала Большунову победить

Пензенская правда вчера в 13:59
Политика

Путин: Россию и Украину хотят «растащить» из-за страха конкуренции

Президент Владимир Путин считает, что существуют стороны, в чьих интересах – разделить Украину и Россию, об этом рассказал в интервью ТАСС.
Ведомости 02:37
Общество

Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
КМВ Новости 03:30
Автоспорт

В Барселоне стартовал третий день предсезонных тестов

В Барселоне стартовал третий день предсезонных тестов «Формулы-1». В этом году количество тестовых дней было сокращено с восьми до шести.
Sports.ru 03:05
Экономика

Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 09:59
Происшествия

СК задержал замруководителя Росимущества в Дагестане

Заместитель руководителя Росимущества в Дагестане задержан, на него возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СК РФ по республике.
РИА Новости 03:25
Общество

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Lenta.ru 00:37
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань вчера в 02:08
Происшествия

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась под столкновения силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке.
РИА Новости вчера в 15:02
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости 03:18
Хоккей

Хоккеист-коротышка уложил на лед 193-сантиметрового соперника

165-сантиметровый Гербе провел силовой прием против одного из игроков соперника, а 193-сантиметровый Санхейм вступился за одноклубника.
Lenta.ru 03:37
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии

Хафтар в среду встретился в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, они обсуждали в том числе переговоры, которые состоялись в январе при участии глав МИД и минобороны России и Турции, главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа и самого командующего ЛНА.
РИА Новости 02:16
Армия и оружие

Трофейный Т-90 снова отправили в бой против сирийской армии

Lenta.ru 03:33
Авто

Nissan останавливает все свои заводы

В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.
Avtodrug вчера в 06:30
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
РИА Новости 03:50
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Политика

Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев

Между русскими и украинцами до XVI века не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин.
РБК 02:34
Общество

В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине

Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 00:49
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина

RT на русском 00:11
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» южнокорейскому фильму «Паразиты»

Дождь 02:08
Музыка

Билли Айлиш расплакалась на премии Brit Awards из-за хейтеров

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Билли Айлиш расплакалась на премии Brit Awards из-за хейтеров.
Piter.tv вчера в 08:02
Футбол

Конте: «Эриксен может играть гораздо лучше»

Эриксен здорово играл сегодня, но у него ещё много работы впереди. Я думаю, что он может играть гораздо лучше.
Евро-футбол.ру вчера в 16:13
Шоу-бизнес

Назван возможный преемник Дмитрия Шепелева на Первом канале

RuNews24.ru 19 февраля в 06:30
Экономика

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости вчера в 07:04
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
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