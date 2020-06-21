с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

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