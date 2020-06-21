Общество

РИА НовостиРИА НовостиМишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
Читать в источнике
Комментировать87
с чего всё началось
На сайте кабмина сообщается
, что при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, который был сформирован по итогам ранее проведенного Минобрнауки конкурса.
Московский Комсомолец05:48

Подробнее о событии

Более 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест распределят в вузах РФ

Коммерсантъ06:30

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

РИА Новости05:35

В российских вузах будут открыты больше 11 тысяч дополнительных бюджетных мест

Интерфакс06:01

Мишустин утвердил порядок распределения 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест в вузах

ТАСС06:00

Мишустин постановил увеличить бюджетные места в вузах

Московский Комсомолец05:48

Более 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест распределят в вузах РФ

Вечерняя Москва05:44

Мишустин подписал постановление о распределении дополнительных мест в вузах

Известия06:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

Известия 10:54
265
Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
8,1K
Политика

В Кремле назвали волнующий Путина вопрос

Главу России волнует, насколько можно доверять договоренностям, достигнутым с США.
Piter.tv 04:57
259
Наука

Риск смерти от коронавируса увеличивает высокий уровень кортизола

Специалисты выяснили, что уровни кортизола – это маркеры тяжести заболевания.
Evo-rus.com 19 июня в 07:58
30
Армия и оружие

У берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку

«Вечером 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима», - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец вчера в 01:47
151
Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
605
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
15
Футбол

Локомотив — Оренбург 1:0 (2-й тайм)

В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.
Вести.Ru 11:03
Футбол

«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры

RT на русском 10:04
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
222
Армия и оружие

Forbes считает, что МиГ-29 и Су-30 не помогут Индии в войне с Китаем

Известно, что Нью-Дели планирует приобрести 21 истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30.
ПолитРоссия вчера в 05:56
4
Политика

Володин раскритиковал противников поправок к Конституции

Россияне, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа.
Телеканал 360° 08:39
53
Кино

Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером

Газета.Ru вчера в 05:07
2
Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
100
Наука

Центр Чумакова отчитался о работе над вакциной от коронавируса

Ишмухаметов считает, что работа с такой вакциной правильна, так как пока нет данных о том, какие фрагменты вируса правильно использовать, к тому же технология создания цельновирионных вакцин давно разработана и успешно используется с прошлого века.
Вести.Ru 10:19
Кино

Режиссер Учитель рассказал о завершении съемок фильма о Цое

Российский режиссер Алексей Учитель, который ранее создал два документальных фильма, где фигурирует Виктор Цой, заканчивает работу над новой лентой.
Москва 24 11:31
Хоккей

Леонид Вайсфельд: «Видимо, СКА рассчитывал, что Якупов пойдет на снижение контракта в „Витязе“, но не срослось»

Напомним, в мае СКА обменял игрока в «Витязь» на Германа Рубцова. В середине июня стало известно, что хоккеист продолжит карьеру в «Амуре».
Матч ТВ 03:00
Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru вчера в 13:10
161
Кино

Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Феррари»

Культуромания вчера в 12:52
3
Футбол

Пресс-служба «Уфы» проигнорировала вопросы Евсееву по коронавирусу в команде

На пресс-конференции после игры пресс-служба уфимского клуба проигнорировала, а также не задала ни одного вопроса главного тренеру Вадиму Евсееву касательно сложившейся ситуации.
Sports.ru 11:14
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
421
Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
157
Футбол

«Уфа» победила «Тамбов» в матче РПЛ

Интерфакс-Спорт 10:03
Происшествия

Задержан издатель «Медиазоны» Петр Верзилов

Сотрудники центра «Э» МВД РФ задержали в Москве издателя «Медиазоны», участника арт-группы «Война» Петра Верзилова.
BFM.ru 08:52
236
Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
554
Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
73
Общество

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
2K
Политика

В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико

Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
6
Происшествия

Нападение на людей в британском Рединге признано терактом

REGNUM 06:56
203
Авто

Электромобили в РФ могут быть выгоднее бензиновых авто

Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня 19 июня в 07:46
151
Как работают Яндекс.Новости?
Главное