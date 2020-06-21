Общество
РИА НовостиМишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
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с чего всё началось
На сайте кабмина сообщается, что при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, который был сформирован по итогам ранее проведенного Минобрнауки конкурса.Московский Комсомолец05:48
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Специалисты выяснили, что уровни кортизола – это маркеры тяжести заболевания.
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У берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку
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Общество
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RT на русском 10:04
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Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Армия и оружие
Forbes считает, что МиГ-29 и Су-30 не помогут Индии в войне с Китаем
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Политика
Володин раскритиковал противников поправок к Конституции
Россияне, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа.
Телеканал 360° 08:39
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Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером
Газета.Ru вчера в 05:07
Общество
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Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Наука
Центр Чумакова отчитался о работе над вакциной от коронавируса
Ишмухаметов считает, что работа с такой вакциной правильна, так как пока нет данных о том, какие фрагменты вируса правильно использовать, к тому же технология создания цельновирионных вакцин давно разработана и успешно используется с прошлого века.
Вести.Ru 10:19
Кино
Режиссер Учитель рассказал о завершении съемок фильма о Цое
Российский режиссер Алексей Учитель, который ранее создал два документальных фильма, где фигурирует Виктор Цой, заканчивает работу над новой лентой.
Москва 24 11:31
Хоккей
Леонид Вайсфельд: «Видимо, СКА рассчитывал, что Якупов пойдет на снижение контракта в „Витязе“, но не срослось»
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Матч ТВ 03:00
Культура
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Газета.Ru вчера в 13:10
Кино
Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Феррари»
Культуромания вчера в 12:52
Футбол
Пресс-служба «Уфы» проигнорировала вопросы Евсееву по коронавирусу в команде
На пресс-конференции после игры пресс-служба уфимского клуба проигнорировала, а также не задала ни одного вопроса главного тренеру Вадиму Евсееву касательно сложившейся ситуации.
Sports.ru 11:14
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Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
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Интерфакс-Спорт 10:03
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Задержан издатель «Медиазоны» Петр Верзилов
Сотрудники центра «Э» МВД РФ задержали в Москве издателя «Медиазоны», участника арт-группы «Война» Петра Верзилова.
BFM.ru 08:52
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
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Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
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ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
Политика
В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
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Авто
Электромобили в РФ могут быть выгоднее бензиновых авто
Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня 19 июня в 07:46