Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЧисло договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое

Договоров долевого участия стало меньше на 46,4%. Если в мае прошлого года Росреестром было зарегистрировано 66,3 тысячи договоров, то в нынешнем году за тот же месяц - 35,5 тысячи. В столице число договоров долевого участия сократилось еще заметнее.
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Продажи новостроек в России в мае обрушились вдвое

Forbes05:55

Число договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое

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Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

РИА Новости02:38

Российский рынок новостроек почти вдвое сократился в мае

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Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое

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Российский рынок жилья обвалился вдвое

Lenta.ru03:26

В Москве сократились продажи квартир в новостройках

Коммерсантъвчера в 03:58
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Политика

Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
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Религия

Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Lenta.ru 08:11
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Происшествия

Экс-премьер Ингушетии стал фигурантом уголовного дела

В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы правительства республики.
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Происшествия

Машина семьи экс-депутата сбила ребенка в Петербурге

Как стало известно РЕН ТВ, на пешеходном переходе в Петербурге Range Rover наехал на пятилетнего мальчика.
РЕН ТВ 09:45
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Шоу-бизнес

Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд

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Московский Комсомолец вчера в 14:29
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Общество

Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле

Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста вчера в 07:36
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Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
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Общество

Аксенов пригласил российских туристов в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил российских туристов на отдых на крымские курорты и извинился за введенный ранее обязательный режим обсервации для всех приезжающих в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 09:41
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
РБК вчера в 08:09
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Политика

Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны

Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
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Происшествия

В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница

Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
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Происшествия

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

BFM.ru 05:04
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Общество

В США скончался сын Никиты Хрущева

Новая газета 00:33
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Шоу-бизнес

Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

Gazeta.SPb вчера в 23:18
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Политика

Премьер-министр Армении отказался приезжать на парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 19 июня, сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву.
Известия 09:40
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Политика

Путин раскритиковал работу контрольных управлений после ЧП в Норильске

Президент Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения.
Взгляд.ру 08:14
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Общество

В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
ТАСС 08:58
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Шоу-бизнес

Пелагея может отсудить у Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей

Популярная российская певица Пелагея может отсудить у бывшего мужа Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей.
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Футбол

«Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи»

Футбольный клуб «Ростов» представил заявку команды на выездной матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
RT на русском 10:03
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК вчера в 09:13
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Наука

В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент

Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
Московский Комсомолец 08:41
Политика

МИД Литвы выразил протест России из-за пакта Молотова-Риббентропа

МИД Литвы вызвал советника-посланника посольства России из-за внесенного в Госдуму законопроекта об аннулировании осуждения пакта Молотова-Риббентропа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:24
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Общество

Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26
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Общество

Испания обещала ввести тройной контроль для туристов

С 1 июля начинается открытие границ ЕС для третьих стран. Испания вошла в список наиболее пострадавших от пандемии стран.
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Общество

Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
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Политика

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
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