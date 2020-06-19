Экономика
Российская газетаЧисло договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое
Договоров долевого участия стало меньше на 46,4%. Если в мае прошлого года Росреестром было зарегистрировано 66,3 тысячи договоров, то в нынешнем году за тот же месяц - 35,5 тысячи. В столице число договоров долевого участия сократилось еще заметнее.
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Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 08:57, Ашберн
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова отметили 4 месяца со дня рождения сына
Свой пост в честь 4 месяцев Давида опубликовал и Джиган.
Летидор 03:11
Футбол
Футболисты «Ростова» вылетят на матч чемпионата России с «Сочи»
Футболисты "Ростова" отправятся на матч 23-го тура чемпионата России против "Сочи", сообщается на сайте донской команды.
РИА Новости 08:06
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
Авто
Tesla выпустила электрокар с рекордным запасом хода
Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше).
Автоновости дня 16 июня в 04:22
Политика
Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию
Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 вчера в 03:47
Общество
Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
Культура
Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей.
РИА Новости 07:02
Политика
Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу коронавируса
Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:29
Общество
В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
РИА Новости 06:58
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Экономика
Набиуллина назвала сроки возвращения ВВП России на уровень 2019 года
Полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдёт только в первом полугодии 2022 года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
RT на русском 08:29
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS
По мнению известного информатора Джона Проссера, на форуме этого года компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone.
Evo-rus.com 02:04
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса
Псковское агентство информации вчера в 16:57
Армия и оружие
Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео
В соцсети Твиттер появился видеоролик с демонстрацией обломков трех американских ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями.
Военное дело вчера в 09:26
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 02:48
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Происшествия
Полиция Франции провела крупную операцию в Дижоне
Дижон, Франция, 19 июня 2020, 15:20 — REGNUM Крупная полицейская операция прошла 19 июня 2020 года в районах французского города Дижон после беспорядков 12−15 июня 2020 года, сообщает Le Figaro.
REGNUM 08:20
Шоу-бизнес
Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела
Privet-Rostov.ru 03:38
Политика
Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
Политика
Песков счел голословными заявления Минска по поводу «Газпрома»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес компаний "Газпром" со стороны Белоруссии являются голословными.
Газета.Ru 08:26
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 03:48
Общество
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка
Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Общество
С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости 02:17
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36