Договоров долевого участия стало меньше на 46,4%. Если в мае прошлого года Росреестром было зарегистрировано 66,3 тысячи договоров, то в нынешнем году за тот же месяц - 35,5 тысячи. В столице число договоров долевого участия сократилось еще заметнее.

Число договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое

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