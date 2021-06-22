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Экономика

Число долларовых миллионеров-россиян снизилось в 2020 году

«По сокращению числа долларовых миллионеров Россия заняла третье место в мире после Бразилии и Индии», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования. В 2019 году специалисты Credit Suisse насчитали в РФ 313 тысяч таких граждан.В источнике

С чего всё началось

Российские миллионеры упали числом и богатством

По данным Credit Suisse, их стало меньше на 44 тысячи человек Швейцарский банк Credit Suisse сообщил, что в прошлом году количество долларовых миллионеров во всем мире выросло на 5,2 млн — до 56,1 млн человек.
Коммерсантъвчера в 10:31

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За 2020 год в России стало на 14% миллионеров меньше. Запад за время пандемии нарастил благосостояние

Фонтанка.Рувчера в 11:34

Число миллионеров заметно вырастет в течение следующих пяти лет

Finam.Ruвчера в 06:00

Число долларовых миллионеров-россиян снизилось в 2020 году

ФАНвчера в 11:07

Российские миллионеры упали числом и богатством

Коммерсантъвчера в 10:31

Благосостояние домохозяйств мира в 2020 году выросло на 7,4%, превысив $418 трлн - Credit Suisse

Финмаркетвчера в 08:54

Совокупное мировое богатство в 2020 году выросло на 7,4%

Российская газетавчера в 06:09

Российских миллионеров стало меньше после «коронакризиса»

Экономика сегоднявчера в 11:15
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ТАССвчера в 05:28

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РИА Новостивчера в 11:28

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Ошибки прошлого учтены военной наукой, и «шапкозакидательство» сегодня можно увидеть только на телевизионных политических ток-шоу, где в воинственности речей соревнуются люди, не нюхавшие пороху.
Новостной фронтвчера в 13:25

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Live24вчера в 03:58