Число долларовых миллионеров-россиян снизилось в 2020 году
«По сокращению числа долларовых миллионеров Россия заняла третье место в мире после Бразилии и Индии», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования. В 2019 году специалисты Credit Suisse насчитали в РФ 313 тысяч таких граждан.В источнике
С чего всё началось
Российские миллионеры упали числом и богатством
По данным Credit Suisse, их стало меньше на 44 тысячи человек Швейцарский банк Credit Suisse сообщил, что в прошлом году количество долларовых миллионеров во всем мире выросло на 5,2 млн — до 56,1 млн человек.
Коммерсантъвчера в 10:31