«По сокращению числа долларовых миллионеров Россия заняла третье место в мире после Бразилии и Индии», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования. В 2019 году специалисты Credit Suisse насчитали в РФ 313 тысяч таких граждан.

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С чего всё началось Российские миллионеры упали числом и богатством По данным Credit Suisse, их стало меньше на 44 тысячи человек Швейцарский банк Credit Suisse сообщил, что в прошлом году количество долларовых миллионеров во всем мире выросло на 5,2 млн — до 56,1 млн человек. Коммерсантъ вчера в 10:31