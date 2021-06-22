Если в 2019 году в России Credit Suisse насчитал 313 тыс. долларовых миллионеров, то по итогам прошлого года — на 44 тыс. меньше, 269 тыс. человек. По сокращению числа долларовых миллионеров Россия заняла третье место в мире после Бразилии (снижение на 108 тыс. человек) и Индии (на 66 тыс.).

Коммерсантъ вчера в 10:31