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Экономика

Россия вошла в список стран с наибольшим сокращением числа долларовых миллионеров

Список возглавила Бразилия, где за год стало на 108 тыс. меньше долларовых миллионеров, на втором месте Индия (минус 66 тыс человек.). Credit Suisse объяснила это отсутствием масштабных государственных программ поддержки экономики и бизнеса и снижением курса местных валют.В источнике

С чего всё началось

Российские миллионеры упали числом и богатством

Если в 2019 году в России Credit Suisse насчитал 313 тыс. долларовых миллионеров, то по итогам прошлого года — на 44 тыс. меньше, 269 тыс. человек. По сокращению числа долларовых миллионеров Россия заняла третье место в мире после Бразилии (снижение на 108 тыс. человек) и Индии (на 66 тыс.).
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