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Число должников по кредитам в России за год сократилось на 2%

В 2021 г. задолженность граждан РФ по просроченным кредитам сократилась на 2%, передает «Прайм» 5 февраля со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств.
REGNUM
В результате по итогам 2021 года количество должников в России, которые имеют просроченную задолженность перед банками со сроком более 90 дней, составило около шести миллионов россиян.
Lenta.ru
Самыми дисциплинированными заемщиками оказались фармацевты и IT-специалисты.
ФАН
Вероятность просрочить платеж по кредиту зависит от ряда факторов.
Lenta.ru

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