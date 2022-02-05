Причиной выхода на "просрочку" в 70% случаях являются финансовые трудности, которые связаны либо с потерей работы, либо с сокращением уровня дохода, говорит управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель.
Украине следует придерживаться "более умеренной риторики" при требовании от Германии поставок оружия, говорится в заявлении председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, чьи слова приводит издание Die Welt.
В головном мозгу людей, заразившихся коронавирусом и умерших после тяжелого течения болезни, обнаружены те же изменения биохимического состава нейронов, что и при болезни Альцгеймера, указано в рецензированном исследовании ученых Колумбийского университета США, опубликованном журналом Alsheimer’s and Dementia.
Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид в интервью изданию Bustle рассказала о своем образе жизни и маленьких ритуалах, которые помогают ей сохранять душевное спокойствие и находиться в гармонии с собой.