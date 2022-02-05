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Число должников по кредитам в России за год сократилось на 2%

В 2021 г. задолженность граждан РФ по просроченным кредитам сократилась на 2%, передает «Прайм» 5 февраля со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств.
REGNUM
Самыми дисциплинированными заемщиками оказались фармацевты и IT-специалисты.
ФАН
Причиной выхода на "просрочку" в 70% случаях являются финансовые трудности, которые связаны либо с потерей работы, либо с сокращением уровня дохода, говорит управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель.
ПРАЙМ
На восстановление платежеспособности заемщику требуется в среднем 5-6 месяцев.
ПРАЙМ

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