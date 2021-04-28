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Число фальшивых иностранных банкнот в РФ выросло в разы в I квартале

Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных денежных знаков иностранных государств в первом квартале 2021 года (6080 штук) увеличилось в 15 раз по сравнению с первым кварталом 2020 года (393 штуки) и в 13 раз по сравнению с четвертым кварталом того же года (469 штук), свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте ЦБ.В источнике

С чего всё началось

В первом квартале 2021 года в России было выявлено 6080 поддельных банкнот иностранных государств — примерно в 15 раз больше, чем в предыдущем квартале, следует
 из статистики Банка России.

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