Число фальшивых иностранных банкнот в РФ выросло в разы в I квартале
Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных денежных знаков иностранных государств в первом квартале 2021 года (6080 штук) увеличилось в 15 раз по сравнению с первым кварталом 2020 года (393 штуки) и в 13 раз по сравнению с четвертым кварталом того же года (469 штук), свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте ЦБ.В источнике
С чего всё началось
В первом квартале 2021 года в России было выявлено 6080 поддельных банкнот иностранных государств — примерно в 15 раз больше, чем в предыдущем квартале, следует
из статистики Банка России.