Число фальшивых купюр в России выросло впервые за два года
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В России за период с января по июнь 2020 года число фальшивых банкнот впервые выросло, причем в два раза. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на статистику ЦБ.В источнике
С чего всё началось
Фейк от купюр: в РФ впервые с 2018-го вырос объем фальшивых банкнот
За январь–июнь в России ощутимо вырос оборот фальшивых банкнот, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». Было обнаружено на 6% больше поддельных купюр, чем в среднем на протяжении последних двух лет.
Известиявчера в 17:01
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