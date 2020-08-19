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АБН

Число фальшивых купюр в России выросло впервые за два года

В России за период с января по июнь 2020 года число фальшивых банкнот впервые выросло, причем в два раза. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на статистику ЦБ.В источнике
С чего всё началось
Известия

Фейк от купюр: в РФ впервые с 2018-го вырос объем фальшивых банкнот

За январь–июнь в России ощутимо вырос оборот фальшивых банкнот, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». Было обнаружено на 6% больше поддельных купюр, чем в среднем на протяжении последних двух лет.
Известиявчера в 17:01
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ТАСС

«Известия»: в России впервые за два года увеличился оборот фальшивых банкнот

ТАССвчера в 21:12
Аргументы и Факты

Как распознать фальшивую купюру в 5000 рублей?

Аргументы и Фактывчера в 06:53
Московский Комсомолец

В России вырос оборот фальшивых денег

Московский Комсомолецвчера в 00:05
Телеканал 360°

Как уберечься от фальшивых денег? Объяснил маркетолог

Телеканал 360°вчера в 11:45
Lenta.ru

В России стало больше фальшивых денег

Lenta.ruвчера в 19:29
РЕН ТВ

Оборот фальшивых купюр увеличился в России впервые за два года

РЕН ТВвчера в 18:39
Известия

В России впервые за два года вырос оборот фальшивых банкнот

Известиявчера в 18:17

В ЛНР заподозрили в коррупции главу Минпромторга республики

Сообщается, что в отношении Деркач возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК ЛНР и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
РИА Новостивчера в 09:34
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Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правдавчера в 12:46
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Северный флот получит отряд «летающих лодок» Бе-200 «Альтаир»

Москва, 19 августа 2020, 21:37 — REGNUM Северный флот России получит отряд самых современных самолетов-амфибий Бе-200 «Альтаир», сообщает 19 августа газета «Известия» со ссылкой на источники в российском Минобороны.
REGNUMвчера в 14:37