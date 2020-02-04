В России рекордно увеличилось количество финансовых пирамид. Об этом сообщает пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости". Директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях рассказал, что в 2019 году всего было выявлено 237 таких организаций.

Кино «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.

Армия и оружие Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».

Политика Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.