Экономика

Газета.RuГазета.RuЧисло финансовых пирамид рекордно возросло в России

В России рекордно увеличилось количество финансовых пирамид. Об этом сообщает пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости". Директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях рассказал, что в 2019 году всего было выявлено 237 таких организаций.
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Черных кредиторов заменяют финансовые пирамиды

Коммерсантъ09:42

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

РБК07:01

Число выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза

Российская газета07:15

ЦБ за год выявил 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид

ПРАЙМ07:05

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

ТАСС07:04

Финансовых пирамид в России стало больше

Телеканал 360°09:15

Число финансовых пирамид в России достигло рекорда

Ведомости07:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
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Политика

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
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Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».
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Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
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Политика

СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»

Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
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Политика

Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавил «Почту России»

Совет директоров «Почты России» назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова.
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Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку

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Во Франции зарезали чеченского блогера

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Армия и оружие

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Бывший наёмник разорвал контракт с ВСУ и намерен вернуться обратно в Германию.
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Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа

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Судья дважды удалил футболиста за 3 минуты

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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
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ФК «Краснодар» создаст женскую команду по футболу

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Армия и оружие

Генсек НАТО заверил, что учения США в Европе не нацелены против России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что учения США в Европе не нацелены против России.
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