Экономика
Газета.RuЧисло финансовых пирамид рекордно возросло в России
В России рекордно увеличилось количество финансовых пирамид. Об этом сообщает пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости". Директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях рассказал, что в 2019 году всего было выявлено 237 таких организаций.
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Общество
Адвокат прокомментировал арест директора парка львов «Тайган»
Ситуация с арестом директора крымского парка львов "Тайган" напоминает шоу, заявил РИА Новости его адвокат Арман Петросян.
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Зачарованные» сообщила о раке четвертой стадии
У американской актрисы Шеннен Доэрти, сыгравшей одну из главных ролей в сериале «Зачарованнные», диагностировали рак груди на четвертой стадии.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
Культура
Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил внести в Конституцию РФ упоминание о боге.
Энергетика
«Газпром» снизил транзит газа через Украину втрое
В январе российская компания «Газпром» уменьшила транзит газа в Европу через Украину на 70%, до 2,65 млрд кубометров.
Политика
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
Армия и оружие
Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Политика
СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»
Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
Политика
Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавил «Почту России»
Совет директоров «Почты России» назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова.
Общество
Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Футбол
Перишич пропустит минимум четыре недели из-за перелома
У Перишича диагностировали перелом лодыжки. Из-за травмы он пропустит как минимум четыре недели.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская выкупила дочь у НТВ за 100 тысяч рублей
Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир на НТВ.
Авто
УАЗ презентовал экспедиционную «Буханку» за миллион
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Происшествия
Во Франции зарезали чеченского блогера
Армия и оружие
Бывший наёмник из Германии раскритиковал ВСУ
Бывший наёмник разорвал контракт с ВСУ и намерен вернуться обратно в Германию.
Шоу-бизнес
Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа
Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.
Футбол
Судья дважды удалил футболиста за 3 минуты
Полузащитник «Фуэнлабрады» Кристобаль Маркес дважды за матч был удален с поля.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике
Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Политика
Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы
Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Футбол
ФК «Краснодар» создаст женскую команду по футболу
Армия и оружие
Генсек НАТО заверил, что учения США в Европе не нацелены против России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что учения США в Европе не нацелены против России.