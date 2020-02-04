Экономика

ТАССТАССЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.
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Финансовых пирамид в России стало больше

Телеканал 360°09:15

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

РБК07:01

Число выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза

Российская газета07:15

ЦБ за год выявил 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид

ПРАЙМ07:05

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

ТАСС07:04

ЦБ РФ в 2019 г. выявил 237 финансовых пирамид, в 1,5 раза больше, чем годом ранее

Финмаркет07:39

Число финансовых пирамид в России достигло рекорда

Ведомости07:00
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Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
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Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
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В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета 02:29
Политика

Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
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Общество

Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом

РИА Новости 10:06
Хоккей

Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина

Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
Газета.Ru 12:27
Политика

Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью

Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском 06:31
Спорт

Асташов получает зарплату в Центре спортивной подготовки Бурятии

Министерство спорта Бурятии оказывает финансовую поддержку чемпиону России по паратриатлону Михаилу Асташову, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в минспорта Бурятии.
РИА Новости 03:43
Экономика

Украина обогнала Уганду в продуктовом рейтинге американского министерства

В Министерстве сельского хозяйства США, где и составляют данный рейтинг, выяснили, что за 2018 год каждый украинец в среднем заплатил 858 долларов за продукты питания и безалкогольные напитки.
Новостной фронт 09:26
Армия и оружие

ЦПВС: «Белые каски» отсняли видео о якобы применении в САР химоружия

RT на русском 09:22
Общество

В Подмосковье 33-летняя женщина родила 11-го ребенка

РЕН ТВ 09:19
Экономика

Лукашенко заявил о желании покупать нефть у Москвы по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, но в Москве, по его словам, настаивают на премиальных надбавках сверх того.
РИА Новости 11:06
Общество

Эвакуированные из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Россиян и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, поместят на карантин в Тюмени.
Вести.Ru 08:40
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.
Газета.Ru 09:51
Хоккей

Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 02:06
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК 11:51
Общество

Британия запретит бензиновые и дизельные авто с 2035

Великобритания запретит продажу новых бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей с 2035 года, на пять лет раньше запланированного, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Э Вести 06:23
Единоборства

Семья Федора Емельяненко советует бойцу завершить карьеру

Семья российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко советует спортсмену завершить карьеру.
ТАСС Спорт вчера в 00:52
Политика

Пресс-секретарь Жириновского опроверг переписку депутата с Кивой

Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский не переписывался с депутатом Верховной Рады Ильей Кивой.
ФАН 06:09
Политика

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Lenta.ru 10:19
Футбол

«Монако» объявил состав на игру с «Анже», Головин в основе

Пресс-служба "Монако" опубликовала состав на предстоящий матч 23 тура против "Анже" в чемпионате Франции.
Bobsoccer 12:13
Армия и оружие

Бывший наёмник из Германии раскритиковал ВСУ

REGNUM 07:20
Культура

Собчак и Гордон стали ведущими нового шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa вчера в 19:42
Армия и оружие

Армия ДНР сделала экстренное заявление

Целенаправленное убийство жителей ДНР и уничтожение инфраструктуры региона путем постоянных обстрелов представляют собой очевидные доказательства лицемерия со стороны украинской власти.
HotGeo 02:16
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Известия вчера в 04:01
Экономика

Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя

Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
РБК 10:23
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости вчера в 02:29
Политика

Трамп посоветовал демократам обвинить Россию в провале партсобрания

Президент США Дональд Трамп посоветовал членам Демократической партии обвинить Россию в провале подсчета результатов первого партсобрания в штате Айова (кокус).
Lenta.ru 13:14
Здоровье

Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают

Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.
ToDay News Ufa 04:35
Общество

В Госдуме раскритиковали новый проект КоАП

Крашенинников заявлял, что проект нового КоАП усиливает репрессивные механизмы и не соотносится с целями, обозначенными в послании президента Федеральному собранию.
Взгляд.ру 08:38
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