Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний. Об этом сообщил журналистам директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Политика Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.

Спорт Асташов получает зарплату в Центре спортивной подготовки Бурятии Министерство спорта Бурятии оказывает финансовую поддержку чемпиону России по паратриатлону Михаилу Асташову, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в минспорта Бурятии.

Экономика Украина обогнала Уганду в продуктовом рейтинге американского министерства В Министерстве сельского хозяйства США, где и составляют данный рейтинг, выяснили, что за 2018 год каждый украинец в среднем заплатил 858 долларов за продукты питания и безалкогольные напитки.

Общество Британия запретит бензиновые и дизельные авто с 2035 Великобритания запретит продажу новых бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей с 2035 года, на пять лет раньше запланированного, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Армия и оружие Армия ДНР сделала экстренное заявление Целенаправленное убийство жителей ДНР и уничтожение инфраструктуры региона путем постоянных обстрелов представляют собой очевидные доказательства лицемерия со стороны украинской власти.

Экономика Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.

Политика Трамп посоветовал демократам обвинить Россию в провале партсобрания Президент США Дональд Трамп посоветовал членам Демократической партии обвинить Россию в провале подсчета результатов первого партсобрания в штате Айова (кокус).

Здоровье Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.