Экономика
Газета.RuЧисло финансовых пирамид рекордно возросло в России
В России рекордно увеличилось количество финансовых пирамид. Об этом сообщает пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости". Директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях рассказал, что в 2019 году всего было выявлено 237 таких организаций.
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Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Авто
Дилерский центр, в котором продаются сотни Nissan Skyline
Опубликовано видео из дилерского центра, где на складе хранятся сотни Nissan Skyline.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери
Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
Политика
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Армия и оружие
Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».
Общество
«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»
Музыка
Стал известен список претендентов на участие в Евровидении от России
Игры
Фантастический ролевой боевик Hellpoint выйдет 16 апреля
Издательство tinyBuild объявило дату релиза фантастического ролевого боевика Hellpoint, над которым работает канадская студия Cradle Games.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Политика
Самолеты ВКС вылетели для эвакуации россиян из Уханя
На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.
Политика
СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
Происшествия
В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии
Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
Общество
Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17
Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
Общество
Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области
Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
Общество
В Северной Осетии запущена Зарамагская ГЭС-1
Армия и оружие
Американским БМП не хватило энергии для защиты
Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Энергетика
«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину
Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать веру в Бога в Конституцию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Фигурное катание