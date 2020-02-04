Экономика

Газета.RuГазета.RuЧисло финансовых пирамид рекордно возросло в России

В России рекордно увеличилось количество финансовых пирамид. Об этом сообщает пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости". Директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях рассказал, что в 2019 году всего было выявлено 237 таких организаций.
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ЦБ за год выявил 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид

ПРАЙМ07:05

ЦБ РФ в 2019 г. выявил 237 финансовых пирамид, в 1,5 раза больше, чем годом ранее

Финмаркет07:39

Число выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза

Российская газета07:15

Финансовых пирамид в России стало больше

Телеканал 360°09:15

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

ТАСС07:04

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

РБК07:01

Число финансовых пирамид в России достигло рекорда

Ведомости07:00
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Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

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СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
РИА Новости 10:50
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Избившему пасынка мужчине грозит четыре месяца тюрьмы

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В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
РБК вчера в 09:33
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Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17

Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
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Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
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В Северной Осетии запущена Зарамагская ГЭС-1

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Американским БМП не хватило энергии для защиты

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Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»

Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
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Патриарх Кирилл предложил вписать веру в Бога в Конституцию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге.
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Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
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