ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

с чего всё началось

В России увеличивается количество финансовых пирамид, и их число становится рекордным. Как стало известно 15-news.ru, в минувшем году было зафиксировано 237 таких нелегальных финансовых организаций, и этот показатель достиг рекорда за 5 лет. Об этом рассказал представитель ЦБ России Валерий Лях.

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