Экономика

15-news.ru15-news.ruЧисло финансовых пирамид рекордно возросло в России

В России увеличивается количество финансовых пирамид, и их число становится рекордным. Как стало известно 15-news.ru, в минувшем году было зафиксировано 237 таких нелегальных финансовых организаций, и этот показатель достиг рекорда за 5 лет. Об этом рассказал представитель ЦБ России Валерий Лях.
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ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РБКвчера в 07:01

Подробнее о событии

Новая эра пирамид

Ведомостивчера в 16:54

Финансовых пирамид в России стало больше

Телеканал 360°вчера в 09:15

ЦБ отчитался о росте числа финансовых пирамид в России

РБКвчера в 07:01

Число выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза

Российская газетавчера в 07:15

ЦБ за год выявил 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид

ПРАЙМвчера в 07:05

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

ТАССвчера в 07:04

ЦБ РФ в 2019 г. выявил 237 финансовых пирамид, в 1,5 раза больше, чем годом ранее

Финмаркетвчера в 07:39
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РБК вчера в 21:48
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Общество

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РБК вчера в 22:51
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Армия и оружие

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Общество

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Газета.Ru вчера в 16:52
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

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Газета.Ru вчера в 03:21
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Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
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Армия и оружие

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История семимесячного малыша Вани прогремела на весь Интернет.
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Политика

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С обещанием сокрушить и сломить «тиранию Мадуро» в Венесуэле выступил президент США Дональд Трамп.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал о том, как экс-наставник команды Хосеп Гвардиола хотел выпустить голкипера Мануэля Нойера в качестве полевого игрока.
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За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
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Демпартия США начала сезон праймериз со сбоя

Сбой на старте 3 февраля в штате Айова начался процесс определения единого кандидата от Демократической партии на президентских выборах, которые пройдут 3 ноября.
РБК вчера в 11:19
Общество

В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

Большинство штрафов из новой версии кодекса об административных нарушениях (КоАП) можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, заявили в Минюсте.
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В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
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СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 13:44
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

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