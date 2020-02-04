Экономика
15-news.ruЧисло финансовых пирамид рекордно возросло в России
В России увеличивается количество финансовых пирамид, и их число становится рекордным. Как стало известно 15-news.ru, в минувшем году было зафиксировано 237 таких нелегальных финансовых организаций, и этот показатель достиг рекорда за 5 лет. Об этом рассказал представитель ЦБ России Валерий Лях.
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с чего всё началось
ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, в основном общества с ограниченной ответственностью и интернет-проекты, а также кредитные потребительские кооперативы, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РБКвчера в 07:01
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ЦБ РФ в 2019 г. выявил 237 финансовых пирамид, в 1,5 раза больше, чем годом ранее
Финмаркетвчера в 07:39
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