Михаил Мишустин об инновационных технологиях ФНС Федеральная налоговая служба в 2019 году завершает переход на новую автоматизированную информационную систему (АИС) «Налог-3».

с чего всё началось

Глава ФНС заявил, что сейчас таких компаний осталось чуть больше 100 тысяч, а раньше были миллионы. В России начиная с 2016 года количество фирм-однодневок сократилось в десять раз. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишутин.

Число фирм-однодневок в России сократилось в десять раз

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