Экономика
ТК ЗвездаЧисло фирм-однодневок в России сократилось в десять раз
Глава ФНС заявил, что сейчас таких компаний осталось чуть больше 100 тысяч, а раньше были миллионы. В России начиная с 2016 года количество фирм-однодневок сократилось в десять раз. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишутин.
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с чего всё началось
Михаил Мишустин об инновационных технологиях ФНС Федеральная налоговая служба в 2019 году завершает переход на новую автоматизированную информационную систему (АИС) «Налог-3».Коммерсантъвчера в 16:43
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СМИ: Количество организаций-однодневок в России с 2016 года сократилось в 10 раз
Life.ruвчера в 17:55
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Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») при строительстве объектов космодрома Восточный.