Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаЧисло фирм-однодневок в России сократилось в десять раз

Глава ФНС заявил, что сейчас таких компаний осталось чуть больше 100 тысяч, а раньше были миллионы. В России начиная с 2016 года количество фирм-однодневок сократилось в десять раз. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишутин.
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Михаил Мишустин об инновационных технологиях ФНС

Михаил Мишустин об инновационных технологиях ФНС Федеральная налоговая служба в 2019 году завершает переход на новую автоматизированную информационную систему (АИС) «Налог-3».
Коммерсантъвчера в 16:43

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Число компаний-однодневок в России сократилось в 10 раз с 2016 года

ТАССвчера в 17:21

В ФНС заявили о значительном сокращении фирм-однодневок в России

RT на русскомвчера в 17:03

В ФНС сообщили о сокращении в РФ компаний-однодневок

Московский Комсомолецвчера в 18:13

Компаний-однодневок в России стало в десять раз меньше

РЕН ТВвчера в 16:54

СМИ: Количество организаций-однодневок в России с 2016 года сократилось в 10 раз

Life.ruвчера в 17:55

Число фирм-однодневок в России сократилось в десять раз

ТК Звездавчера в 19:30

В России сокращается количество фирм-однодневок

Online47.ru01:16
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