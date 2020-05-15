Как сообщает РИА Новости, каждый день до 750 пациентов с коронавирусом госпитализируют в столичном регионе. Соответствующую информацию уже озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом назвали в Подмосковье

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