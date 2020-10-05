Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Число госпитализированных после беспорядков в Бишкеке возросло до 130

Число пострадавших в результате столкновений между демонстрантами и правоохранителями в столице Киргизии увеличилось до 130 человек. Об этом ТАСС сообщили в минздраве республики в понедельник, 5 октября.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Киргизские выборы продолжились беспорядками

Коммерсантъвчера в 14:59
РБК

После столкновений в Бишкеке в больницах оказались более 100 человек

РБКвчера в 14:56
Sputnik Кыргызстан

Столкновения протестующих с милицией в Бишкеке — 17 фото из центра событий

Sputnik Кыргызстанвчера в 14:34
Интерфакс

В центре Бишкека, где начались столкновения, отключили сотовую связь

Интерфаксвчера в 16:49
ТАСС

Демонстранты после столкновений с милицией вернулись на центральную площадь Бишкека

ТАССвчера в 15:47
РИА Новости

Число пострадавших после беспорядков в Бишкеке возросло до 120

РИА Новостивчера в 15:21
RT на русском

Число госпитализированных после беспорядков в Бишкеке возросло до 130

RT на русскомвчера в 15:26
КП - Бишкек

В Бишкеке во время столкновений митингующих с силовиками пострадали 16 человек

КП - Бишкеквчера в 12:23

Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о конфликте Дзюбы и Семака

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора футбольного клуба «Зенит», опроверг информацию о конфликте, возникшем между Сергеем Семаком и Артёмом Дзюбой во время матча со «Спартаком»
Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о конфликте Дзюбы и Семака
Честный рейтинг букмекероввчера в 04:35

Во Владивостоке рабочие закидали касками главу FESCO

Президент группы FESCO Аркадий Коростелев и генеральный директор Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Роман Кухарук получили травмы во время протестов рабочих в порту Владивостока, сообщили РБК в пресс-службе группы.
РБКвчера в 10:35
111

Жертвами наводнения на севере Италии стали не менее семи человек

Генуя, Италия, 5 октября 2020, 19:43 — REGNUM По меньшей мере семь человек стали жертвами шторма и наводнения, которые обрушились на северные регионы Италии 4−5 октября, сообщили в администрации региона Лигурия (Генуя).
REGNUMвчера в 12:43

Crysis 3 установили в видеокарту GeForce RTX 3090

При помощи программы GPU Ram Drive он создал раздел памяти NTFS на 15 Гб, куда и установил шутер от Crytek — «Crysis 3». По сообщениям экспериментатора, проект в разрешении 4К и высоких настройках графики работал отлично.
Центральная Служба Новостейвчера в 03:08
26

Канада приостановила экспорт вооружений в Турцию из-за Карабаха

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что приостановил действие разрешений на экспорт в Турцию на фоне сообщений об использовании канадских технологий в конфликте в Нагорном Карабахе.
РИА Новостивчера в 14:44
35