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Число пострадавших в результате столкновений между демонстрантами и правоохранителями в столице Киргизии увеличилось до 130 человек. Об этом ТАСС сообщили в минздраве республики в понедельник, 5 октября.