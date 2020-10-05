Число госпитализированных после беспорядков в Бишкеке возросло до 130
Число пострадавших в результате столкновений между демонстрантами и правоохранителями в столице Киргизии увеличилось до 130 человек. Об этом ТАСС сообщили в минздраве республики в понедельник, 5 октября.В источнике
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