Бишкек, 5 октября 2020, 13:19 — REGNUM На главной площади столицы Киргизии сегодня, 5 октября, проходит митинг сторонников политических партий, проигравших парламентские выборы, передает корреспондент ИА REGNUM.
Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США заблокировали выступление в Совете Безопасности ООН первого генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани.
Силуанов добавил, что бюджетная система на 2021-2023 годы предусматривает выделение на ежемесячные выплаты для малоимущих россиян, в которых растут и воспитываются дети до 7 лет, порядка 400 млрд рублей в год.
По данным ресурса pravo.ru, в ходе заседания коллегии ВС РФ адвокат Александрова рассказала, что в производстве СКР в настоящее время находится материал по заявлению председателя ВККС Николая Тимошина, который просит возбудить уголовное дело о незаконном получении судьей Хахалевой зарплаты за дни прогулов.
Специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) обнаружили плотные отложения и изменение цвета воды в реке Налычева, впадающей в Авачинский залив, сообщил журналистам врио руководителя КамчатНИРО Александр Варкентин.
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называют самым вероятным претендентом на достройку "Северного потока-2", снялось с рейда в акватории немецкого порта Мукран и направляется в Калининград.