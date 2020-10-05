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Число госпитализированных после беспорядков в Бишкеке возросло до 130

Минздрав Киргизии сообщил, что число людей, пострадавших в результате столкновений между протестующими и милиционерами в Бишкеке и доставленных в больницы, увеличилось до 130.В источнике
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Московский Комсомолец

После беспорядков в Бишкеке госпитализировано 130 человек

Московский Комсомолецвчера в 16:13
Коммерсантъ

Киргизские выборы продолжились беспорядками

Коммерсантъвчера в 14:59
ТАСС

Демонстранты после столкновений с милицией вернулись на центральную площадь Бишкека

ТАССвчера в 15:47
RT на русском

Число госпитализированных после беспорядков в Бишкеке возросло до 130

RT на русскомвчера в 15:26
РИА Новости

Число пострадавших после беспорядков в Бишкеке возросло до 120

РИА Новостивчера в 15:21
РБК

После столкновений в Бишкеке в больницах оказались более 100 человек

РБКвчера в 14:56
Газета.Ru

При беспорядках в Бишкеке ранения получили 122 человека

Газета.Ruвчера в 14:57
КП - Бишкек

Число пострадавших во время беспорядков в Бишкеке увеличилось до 120 человек

КП - Бишкек18:00
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Бишкек, 5 октября 2020, 13:19 — REGNUM На главной площади столицы Киргизии сегодня, 5 октября, проходит митинг сторонников политических партий, проигравших парламентские выборы, передает корреспондент ИА REGNUM.
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