Здоровье

ИнтерфаксИнтерфаксЧисло инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

Показатель за шесть месяцев текущего года вырос на 47 тыс. человек. Общее число инфицированных, отметил Покровский, растет, параллельно растет смертность: так в прошлом году 37 тыс. умерло от СПИДа.
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Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

Число инфицированных ВИЧ в России, по последним данным, составляет 1,06 млн человек, сообщил "Интерфаксу" глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.
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Покровский Вадим Валентинович
Российский врач
Российский медик, специалист в области профилактики и лечения инфекций, вызываемых вирусом иммунодефицита человека. Член корреспондент РАМН с 1997 года. Академик РАН с 2013 года. Сын академика В. И. Покровского.
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