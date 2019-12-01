Здоровье
ИнтерфаксЧисло инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
Показатель за шесть месяцев текущего года вырос на 47 тыс. человек. Общее число инфицированных, отметил Покровский, растет, параллельно растет смертность: так в прошлом году 37 тыс. умерло от СПИДа.
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с чего всё началось
Число инфицированных ВИЧ в России, по последним данным, составляет 1,06 млн человек, сообщил "Интерфаксу" глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.Интерфакс01:10
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