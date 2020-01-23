В Китае число заражённых коронавирусом нового типа превысило 570 человек. Об этом сообщает газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на официальные данные правительства.

Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

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