Здоровье
Life.ruЧисло инфицированных коронавирусом в Китае превысило 570 человек
В Китае число заражённых коронавирусом нового типа превысило 570 человек. Об этом сообщает газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на официальные данные правительства.
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Политика
Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России
Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Политика
Скворцова утверждена на должность главы ФМБА
Политика
В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Спорт
WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пьяного 10-летнего мальчика в Саратове
Состояние десятилетнего мальчика, госпитализированного ранее в Саратове с признаками сильного алкогольного опьянения, оценивается как средней степени тяжести.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Финансы
Сегодня снижение «голубых фишек» на рынке может составить 1,5-2,5%
Лидерами роста стали акции АФК Системы (+5,14%). Лидерами снижения стали бумаги RusAl (-6,12%).
Происшествия
Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными
В администрации Благовещенска сообщили, что все сообщения о минировании детских садов в городе оказались ложными.
Экономика
Минфин не планирует менять бюджетное правило
Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
Общество
В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Общество
Москва и Минск могут в ближайшее время найти решения по нефти и газу
"Несмотря на определенные различия в подходах сторон, оптимальные решения, которые устроят партнеров, должны быть найдены в ближайшее время, что также подтвердит масштаб и практику двустороннего взаимодействия по нефти и газу", - отметил он.
Общество
В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам
Политика
Первый заместитель генпрокурора России подал в отставку
По информации РБК, после официального назначения Игоря Краснова на должность генпрокурора в отставку подали три руководителя главков ведомства: начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук, начальник кадрового управления Сергей Замуруев и начальник управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев.
Шоу-бизнес
Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом
Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Общество
Министром культуры России стала Ольга Любимова
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании
По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Политика
Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края
Обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова исполняет его первый заместитель Ольга Антипина, сообщает пресс-служба руководства региона.
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