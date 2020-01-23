Здоровье

Life.ruLife.ruЧисло инфицированных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

В Китае число заражённых коронавирусом нового типа превысило 570 человек. Об этом сообщает газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на официальные данные правительства.
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Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Газета.Ruвчера в 20:19

Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 600 человек

ТАСС01:52

Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Life.ruвчера в 20:58

В Китае число инфицированных коронавирусом превысило 570 человек

Российская газетавчера в 20:34

Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 600 человек

РЕН ТВ01:53

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае превысило 570 человек

Эхо Москвывчера в 20:08

Число инфицированных новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Ридусвчера в 20:02
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 01:59, Ашберн
Политика

Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России

Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Российская газета вчера в 06:36
Политика

Скворцова утверждена на должность главы ФМБА

NewInform вчера в 17:29
Политика

В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
RT на русском 00:15
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru вчера в 01:52
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пьяного 10-летнего мальчика в Саратове

Состояние десятилетнего мальчика, госпитализированного ранее в Саратове с признаками сильного алкогольного опьянения, оценивается как средней степени тяжести.
Известия 01:46
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском вчера в 08:36
Здоровье

Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям

Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Радио Комсомольская правда вчера в 00:41
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
РБК 21 января в 13:45
Финансы

Сегодня снижение «голубых фишек» на рынке может составить 1,5-2,5%

Лидерами роста стали акции АФК Системы (+5,14%). Лидерами снижения стали бумаги RusAl (-6,12%).
ПРАЙМ 01:02
Происшествия

Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными

В администрации Благовещенска сообщили, что все сообщения о минировании детских садов в городе оказались ложными.
RT на русском вчера в 23:46
Экономика

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
Российская газета вчера в 10:31
Происшествия

В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
РИА Новости 01:15
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

Интерфакс 00:44
Общество

Москва и Минск могут в ближайшее время найти решения по нефти и газу

"Несмотря на определенные различия в подходах сторон, оптимальные решения, которые устроят партнеров, должны быть найдены в ближайшее время, что также подтвердит масштаб и практику двустороннего взаимодействия по нефти и газу", - отметил он.
ТАСС 00:55
Общество

В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам

Известия вчера в 14:01
Политика

Первый заместитель генпрокурора России подал в отставку

По информации РБК, после официального назначения Игоря Краснова на должность генпрокурора в отставку подали три руководителя главков ведомства: начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук, начальник кадрового управления Сергей Замуруев и начальник управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев.
Говорит Москва вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом

Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Комсомольская правда вчера в 16:45
Общество

Министром культуры России стала Ольга Любимова

REGNUM 21 января в 12:19
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск вчера в 04:43
Технологии

В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
REGNUM вчера в 18:58
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
РБК вчера в 14:25
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ТАСС 20 января в 11:43
Общество

У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей

Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
ФедералПресс 01:42
Политика

Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края

Обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова исполняет его первый заместитель Ольга Антипина, сообщает пресс-служба руководства региона.
РИА Новости 01:07
Футбол

Доменико Тедеско: уход Бакаева стал для меня большим сюрпризом

Вести.Ru 01:41
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости 20 января в 10:13
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
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