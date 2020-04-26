с чего всё началось

В период пандемии умерли более 56,2 тысячи человек, выздоровели 137,5 тысячи пациентов. Америка находится на первом месте по количеству заболевших и летальным исходам.

Число инфицированных коронавирусом в США превысило миллион человек

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 1,4K

Политика В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.

Политика Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.

Технологии Microsoft готовит к выпуску майское обновление Windows 10 Windows 10 версии 2004 сейчас доступна для участников тестирования, тогда как для остальных пользователей обновление начнут распространять в мае. 15

Экономика Bloomberg сообщает о дефиците российской пшеницы на мировом рынке Мир может остаться без российского зерна из-за введения РФ квоты на экспорт пшеницы и её досрочной выработки, в то время как некоторые страны собирались провести дополнительные закупки. 922

Общество Пушков считает, что Россия выходит на плато по коронавирусу Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что Россия выходит на плато по коронавирусу.

Общество Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота» Как сообщил президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, этим рейсом в РФ возвращаются 19 российских школьников.

Общество Суд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков Московский городской суд отказал в удовлетворении коллективного иска к мэру Сергею Собянину от муниципального депутата Дениса Шендеровича, и еще 11 москвичей, которые просили признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по столице, сообщили "Интерфаксу" в суде. 298

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 24

Здоровье Врачи нашли связь между коронавирусом и инсультами у молодых Коронавирус может вызвать инсульты у людей 30-40 лет с легкой или умеренной формой заболевания, опасаются американские врачи из медицинского комплекса Маунт-Синай. 5

Армия и оружие F-35 оказался дозвуковым истребителем Эксперты американского издания «Defense News» заявили о недостатке истребителя F-35C, не позволяющем самолету совершать длительные перелеты на сверхзвуковой скорости. 9

Общество Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года. 2K

Здоровье Шесть новых симптомов коронавируса обнаружили Профессор Клэр Хопкинс объяснил, что потеря вкуса и запаха – первичный симптом симтом коронавируса. 71

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Киберспорт Видео: прохождение задания, езда на мотоцикле и сражения в утёкшем геймплее Cyberpunk 2077 Утёкший геймплей представляет собой расширенную версию публичной 15-минутной демонстрации Cyberpunk 2077, которую CD Projekt RED провела в конце августа 2019 года.