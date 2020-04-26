Коронавирус

Государственные ВестиГосударственные ВестиЧисло инфицированных коронавирусом в США превысило миллион человек

В период пандемии умерли более 56,2 тысячи человек, выздоровели 137,5 тысячи пациентов. Америка находится на первом месте по количеству заболевших и летальным исходам.
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с чего всё началось
Коронавирусной инфекцией по состоянию на утро 28 апреля в мире заражены уже более 3 миллионов 41 тысячи человек, говорится на сайте университета Джонса Хопкинса
, где ежедневно ведутся подсчёты заболевших, умерших и выздоровевших.
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Комсомольская правда26 апреля в 13:17
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Путин призвал россиян воздержаться от посиделок в майские праздники

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