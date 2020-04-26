Коронавирус
Государственные ВестиЧисло инфицированных коронавирусом в США превысило миллион человек
В период пандемии умерли более 56,2 тысячи человек, выздоровели 137,5 тысячи пациентов. Америка находится на первом месте по количеству заболевших и летальным исходам.
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с чего всё началось
Коронавирусной инфекцией по состоянию на утро 28 апреля в мире заражены уже более 3 миллионов 41 тысячи человек, говорится на сайте университета Джонса Хопкинса, где ежедневно ведутся подсчёты заболевших, умерших и выздоровевших.47 новостей00:53
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллионов человек
Комсомольская правда26 апреля в 13:17
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Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Происшествия
В Благовещенске нашли автора фейка о разрушении моста через Зею
ИА Порт Амур 19:53
Происшествия
Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц
Lenta.ru 19:57
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета 03:47
Политика
В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.
РИА Новости 17:11
Политика
Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии
Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
Общество
Умер великий магистр Мальтийского ордена
Lenta.ru 19:35
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ 11:39
Общество
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 12:31
Технологии
Microsoft готовит к выпуску майское обновление Windows 10
Windows 10 версии 2004 сейчас доступна для участников тестирования, тогда как для остальных пользователей обновление начнут распространять в мае.
Astera 04:46
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Политика
Путин призвал россиян воздержаться от посиделок в майские праздники
Прошу вас, уважаемые друзья, проявить предельную ответственность. Отказаться от походов в гости к соседям, от посиделок в больших компаниях.
Невские Новости 12:09
Экономика
Bloomberg сообщает о дефиците российской пшеницы на мировом рынке
Мир может остаться без российского зерна из-за введения РФ квоты на экспорт пшеницы и её досрочной выработки, в то время как некоторые страны собирались провести дополнительные закупки.
News.ru 05:31
Общество
Пушков считает, что Россия выходит на плато по коронавирусу
Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что Россия выходит на плато по коронавирусу.
Аргументы и Факты 19:09
Общество
Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота»
Как сообщил президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, этим рейсом в РФ возвращаются 19 российских школьников.
ТАСС 19:56
Общество
Суд отклонил иск к мэру Москвы против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отказал в удовлетворении коллективного иска к мэру Сергею Собянину от муниципального депутата Дениса Шендеровича, и еще 11 москвичей, которые просили признать незаконным введение цифровых пропусков для передвижения по столице, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Интерфакс 14:15
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Здоровье
Врачи нашли связь между коронавирусом и инсультами у молодых
Коронавирус может вызвать инсульты у людей 30-40 лет с легкой или умеренной формой заболевания, опасаются американские врачи из медицинского комплекса Маунт-Синай.
Газета.Ru 06:10
Футбол
Игрок «Лацио» Ачерби: «Почему бегать в парках можно, а на поле — нельзя?»
Защитник «Лацио» Франческо Ачерби возмущен тем, что спортивные команды в Италии смогут начать тренироваться, соблюдая меры социального дистанцирования, лишь с 18 мая.
Sport24.ru 18:01
Армия и оружие
F-35 оказался дозвуковым истребителем
Эксперты американского издания «Defense News» заявили о недостатке истребителя F-35C, не позволяющем самолету совершать длительные перелеты на сверхзвуковой скорости.
Военное дело 26 апреля в 09:54
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
Здоровье
Шесть новых симптомов коронавируса обнаружили
Профессор Клэр Хопкинс объяснил, что потеря вкуса и запаха – первичный симптом симтом коронавируса.
ToDay News Ufa 02:19
Шоу-бизнес
Иван Ургант высказался о скандале с Тодоренко
Скандал, возникший из-за слов Регины Тодоренко о домашнем насилии, не утихает который день.
Суть событий 08:42
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Киберспорт
Видео: прохождение задания, езда на мотоцикле и сражения в утёкшем геймплее Cyberpunk 2077
Утёкший геймплей представляет собой расширенную версию публичной 15-минутной демонстрации Cyberpunk 2077, которую CD Projekt RED провела в конце августа 2019 года.
3DNews 04:36
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости вчера в 14:18
Армия и оружие
Помпео призвал к прекращению огня в Сирии
«Соединённые Штаты вновь призывают поддержать и реализовать повсеместное прекращение огня в Сирии после сегодняшнего подлого террористического акта, устроенного против невинных жертв в Африне», — заявил госсекретарь.
RT на русском 18:46
Наука
Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли
Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
Здоровье
В ВОЗ считают, что пандемия коронавируса закончится нескоро
Обо всем сообщает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.
Gazeta.SPb вчера в 15:59