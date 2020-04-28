Общество
Государственные ВестиЧисло инфицированных коронавирусом в США превысило миллион человек
В период пандемии умерли более 56,2 тысячи человек, выздоровели 137,5 тысячи пациентов. Америка находится на первом месте по количеству заболевших и летальным исходам.
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Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Общество
Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая
Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 13:19
Культура
Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube
Ревизор.ру 09:17
Политика
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 12:31
Политика
Путин пообещал парад авиации и салют в день Победы
Владимир Путин пообещал россиянам, что в День Победы состоится авиационный парад с участием самолетов и вертолетов.
Суть событий 12:55
Общество
Жительница Швеции рассказала о ситуации с коронавирусом
Жительница Гётеборга оценила ситуацию с эпидемией коронавируса в Швеции.
RT на русском 13:47
Экономика
Обанкротилась нефтяная компания Diamond Offshore
Из-за падения цен на нефть обанкротилась очередная энергетическая компания – Diamond Offshore из США.
Rusbankrot.ru 08:39
Политика
Россия призвала стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия
В минувший четверг Хафтар призвал граждан страны отвергнуть достигнутое в 2015 году в Схирате политическое соглашение, результатом которого стало формирование ПНС.
РИА Новости 13:31
Политика
Президент РФ: риски заразиться коронавирусом выходят на верхнюю планку
Виталий Невар / Новый Калининград Президент РФ Владимир Путин предупредил о новом сложном этапе борьбы с коронавирусом в стране.
Новый Калининград.Ru 11:54
Политика
Путин сделает 28 апреля Днем работника скорой помощи
В России появится новый профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи.
ProUfu.ru 11:04
Футбол
В Испании спортсменам разрешили возобновить тренировки с 4 мая
Премьер-министр Королевства Испания Педро Санчес на сегодняшней пресс-конференции объявил о том, что с понедельника 4 мая профессиональным спортсменам разрешат возобновить индивидуальные тренировки.
Советский спорт 14:32
Общество
В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине
В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
Общество
Губернатор Дона заявил о плане поэтапного снятия режима самоизоляции
«При улучшении ситуации начнется поэтапное снятие противоэпидемических ограничений», - об этом губернатор донского региона проинформировал на состоявшемся совещании с главами субъектов Российской Федерации, которое было посвящено вопросам обеспечения устойчивости экономики.
Ugpressa.ru 07:09
Политика
Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая
Президент России продлил период нерабочих дней до 11 мая 2020 года включительно.
Город+ 10:49
Политика
Владимир Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом
«Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период», – уточнил Дмитрий Песков.
ГТРК Кострома 06:28
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Технологии
Пользователей смартфона предупреждают о возможной слежке через камеры
Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:39
Хоккей
Совет директоров КХЛ обсудит повышение потолка зарплат
Спланированная подготовка Если же 30 апреля состоится заседание совета директоров КХЛ и там действительно будет рассмотрен вопрос об изменении правила жесткого потолка зарплат, это очень плохой знак для лиги.
Газета.Ru 26 апреля в 13:04
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
"Управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей", — говорится в документе.
РИА Новости 14:41
Гаджеты
DJI представила складной дрон Mavic Air 2
Компания DJI представила новый складной квадрокоптер Mavic Air 2, который пришел на смену своему «младшему брату» — Mavic Air.
Live24 04:07
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
Шоу-бизнес
Иван Ургант высказался о скандале с Тодоренко
Скандал, возникший из-за слов Регины Тодоренко о домашнем насилии, не утихает который день.
Суть событий 08:42
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 11:46
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 11 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок всех установленных ограничений до 11 мая включительно.
Подмосковье Сегодня 14:06
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
Здоровье
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса
Ученые Университета Центрального Ланкашира в Великобритании раскрыли, что пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и других мер по профилактике.
Lenta.ru 11:27
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30