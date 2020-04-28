В период пандемии умерли более 56,2 тысячи человек, выздоровели 137,5 тысячи пациентов. Америка находится на первом месте по количеству заболевших и летальным исходам.

Число инфицированных коронавирусом в США превысило миллион человек

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Общество Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 13

Общество Жительница Швеции рассказала о ситуации с коронавирусом Жительница Гётеборга оценила ситуацию с эпидемией коронавируса в Швеции.

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Политика Владимир Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом «Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период», – уточнил Дмитрий Песков. 3,7K

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