Коронавирус

Государственные ВестиГосударственные ВестиЧисло инфицированных коронавирусом в США превысило миллион человек

В период пандемии умерли более 56,2 тысячи человек, выздоровели 137,5 тысячи пациентов. Америка находится на первом месте по количеству заболевших и летальным исходам.
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Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн

RT на русском14:24

В США зафиксировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом

РБК14:08

Число случаев коронавируса в США превысило миллион

РИА Новости13:55

США по-прежнему занимают лидирующую позицию по темпам распространения коронавируса

Интерфакс16:00

Число подтвержденных случаев COVID-19 в США превысило 1 млн человек

Взгляд.рувчера в 20:30

Число заболевших COVID-19 в США превысило миллион

Телеканал 360°вчера в 18:37

Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 1 миллион

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:24
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Общество

В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
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Авто

В Петербурге стартовали онлайн-продажи автомобилей с доставкой на дом

Автоновости дня 05:25
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Общество

Число безработных достигло 950 тысяч

В России число официально зарегистрированных безработных достигло 950 тысяч, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:35
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Экономика

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
Кино

Опубликовано фото Бенедикта Камбербэтча в костюме Железного человека

Evo-rus.com 11:45
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Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

По его данным, у 73% пользователей возникли сбои при работе сайта. Также 14% заявили о проблемах с мобильным приложением Twitter для iOS.
RT на русском 17:31
Кино

К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы

Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
РИА Новости 17:25
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Здоровье

В ВОЗ считают, что пандемия коронавируса закончится нескоро

Обо всем сообщает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.
Gazeta.SPb вчера в 15:59
22
Политика

Клинтон объявила о поддержке кандидата в президенты США Байдена

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон объявила о поддержке действующего претендента на пост главы государства Джо Байдена.
RT на русском 16:27
Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Ведомости вчера в 15:13
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Общество

Мосгорсуд отказал во всех исках об отмене указов мэра о самоизоляции

Иски об отмене указов о введении режима повышенной готовности и цифровых пропусков, поданные муниципальными активистами и депутатами во главе с мундепом Денисом Шендеровичем, суд объединил с заявлениями еще нескольких москвичей.
Ведомости 15:17
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Спорт

Названы бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в мае

Городской портал Новый Нижний 13:00
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
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Игры

В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2

На YouTube опубликовали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2. Спустя несколько минут ролики были удалены по жалобе правообладателя.
Cyber.sports.ru вчера в 02:01
Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце попросила прощения у Павла Прилучного

Не секрет, что в Сети еще не утихли страсти после того, как Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в том, что он ведет себя весьма агрессивно и неадекватно.
ГлобалМСК.ру 14:05
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Экономика

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
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Общество

В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2

Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
Cyber.sports.ru вчера в 08:25
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Общество

В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине

В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
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Происшествия

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ 11:39
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
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Футбол

Каннаваро признался, что хочет тренировать «Реал»

Бывший защитник «Реала» Фабио Каннаваро признался, что в будущем хотел бы тренировать мадридский клуб.Я рассчитываю в будущем стать тренером «Реала».
Soccer.ru 17:02
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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На дне Черного моря нашли затопленный немцами теплоход «Армения»

В марте нынешнего года на дне Черного моря в Крыму нашли теплоход «Армения», затопленный немецкой авиацией в 1941 году.
Севастополь-24 вчера в 15:53
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Общество

Нурмагомедов заявил о смертельной опасности коронавируса

Известия 15:38
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Экономика

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
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Москвичи начали получать штрафы с видеокамер за езду без пропусков

Первые штрафы с камер видеонаблюдения за передвижение по Москве на личном транспорте, чьи номера не привязаны к пропуску, начали приходить автовладельцам.
Российская газета 07:35
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Спорт

Турнир Карлсена. Непомнящий проиграл Магнусу на тай-брейке

ODDS.ru 14:12
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