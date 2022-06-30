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Число иностранных работников в РФ выросло за год

Статистика МВД де-факто означает, что «ковидный» минимум пройден и число иностранных работников в России возвращается к прежним уровням.
Коммерсантъ
Как следует из опубликованной МВД миграционной сводки за январь—май, число иностранцев и лиц без гражданства, которые с начала года встали на учет в миграционной службе, составляет 6,6 млн человек, что почти вдвое выше, чем год назад (3,9 млн человек).
Коммерсантъ
Заметной конкуренции россиянам мигранты не составляют: отсутствие массовых увольнений сохраняет безработицу на исторически минимальных уровнях, а приезжие, вероятно, закрывают потребности экономики в найме для адаптации к новой реальности.
Коммерсантъ
По данным погранслужбы, за первый квартал в России изъявили работать 842 тысячи иностранцев, что более чем в четыре раза выше данных 2021 года.
Царьград

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