Как следует из опубликованной МВД миграционной сводки за январь—май, число иностранцев и лиц без гражданства, которые с начала года встали на учет в миграционной службе, составляет 6,6 млн человек, что почти вдвое выше, чем год назад (3,9 млн человек).
Заметной конкуренции россиянам мигранты не составляют: отсутствие массовых увольнений сохраняет безработицу на исторически минимальных уровнях, а приезжие, вероятно, закрывают потребности экономики в найме для адаптации к новой реальности.
Конфликт на Украине может разрешиться тремя способами, в зависимости от того, какой будет реализован, НАТО ослабнет или окрепнет, заявил в интервью The Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Продолжение боевых действий может означать для Украины потерю новых территорий, написал в статье для журнала Foreign Affairs профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан.