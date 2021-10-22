FINMARKET.RU - Россияне в третьем квартале 2021 года взяли на 13% меньше ипотечных кредитов - 435 тыс. единиц по сравнению с 501 тыс. штук в аналогичном квартале прошлого года, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных в сентябре ипотечных кредитов, наибольшее сокращение по сравнению с сентябрем 2020 года отмечено в Москве и Санкт-Петербурге (на 35%), Московской области и Краснодарском крае (на 33%).
Астрономы выяснили, как появились самые первые галактики в Млечном Пути Телескопы, которые необходимо запускать в космос, пока слишком тяжелые из-за большого количества зеркал для фокусировки света — они могут достигать нескольких метров в диаметре.