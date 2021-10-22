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Число ипотечных кредитов в РФ в 3-м квартале снизилось на 13%

FINMARKET.RU - Россияне в третьем квартале 2021 года взяли на 13% меньше ипотечных кредитов - 435 тыс. единиц по сравнению с 501 тыс. штук в аналогичном квартале прошлого года, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Финмаркет
В частности, в сентябре банки предоставили 149 тыс. ипотечных кредитов - на 4% больше, чем в августе, но на 23% меньше, чем в сентябре 2020 года.
ТАСС
Там число выданных кредитов снизилось на 35%.
Gazeta.SPb
Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных в сентябре ипотечных кредитов, наибольшее сокращение по сравнению с сентябрем 2020 года отмечено в Москве и Санкт-Петербурге (на 35%), Московской области и Краснодарском крае (на 33%).
ТАСС

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