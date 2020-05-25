Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

с чего всё началось

По данным ОКБ, в апреле россияне оформили 81,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд рублей. Это на 33% меньше по количеству и на 39% меньше по объему, чем в марте нынешнего года. По сравнению с апрелем 2019 года выдачи снизились на 18%.

Число ипотечных кредитов в апреле уменьшилось на треть

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