Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЧисло ипотечных кредитов в апреле уменьшилось на треть

По данным ОКБ, в апреле россияне оформили 81,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд рублей. Это на 33% меньше по количеству и на 39% меньше по объему, чем в марте нынешнего года. По сравнению с апрелем 2019 года выдачи снизились на 18%.
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с чего всё началось

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Льготы и опережающие платежи: как снизить переплату по ипотеке

РБКвчера в 23:00

Выдача ипотеки по итогам мая может резко сократиться

Вести.Ru03:25

В России рухнула выдача ипотеки

Lenta.ru01:31

ОКБ: число выданных ипотечных кредитов в РФ в апреле упало на треть

РИА Новости03:39

В России зафиксировано резкое падение выдачи ипотеки

РЕН ТВвчера в 21:47

В России рухнул рынок ипотечного жилья

URA.Ruвчера в 21:26

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:54, Ашберн
Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2,1K
Общество

В Гидрометцентре назвали сроки возвращения майской погоды в Россию

Теплая погода, характерная для мая, вернется в европейскую часть России в середине этой недели.
Известия 02:19
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Здоровье

За сутки на Кубани коронавирусом заразились 92 человека

За сутки прирост инфицированных COVID-19 в регионе составил 92 человека, об этом в воскресенье, 24 мая сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Kursk.com вчера в 08:12
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
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Политика

Украина решила «выбить» российские компании из космических проектов в США

Киев, 25 мая 2020, 10:30 — REGNUM В космической отрасли США сохраняется зависимость от России, в частности от российских двигателей, но Украина поможет партнерам из Вашингтона изменить такое положение дел.
REGNUM 03:30
Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы.
Вести.Ru 01:50
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Общество

В России не сбылись «страшные» сценарии развития эпидемии коронавируса

Во время борьбы с COVID-19 в России получилось не допустить перегрузки системы здравоохранения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По ее словам, количество ежедневно выявленных в стране случаев заражения коронавирусом в целом снижается.
Live24 00:31
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Общество

Число умерших от коронавируса в Москве перевалило за две тысячи

Вести.Ru 03:00
Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
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Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия вчера в 02:56
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Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых

Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 23 мая в 12:37
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Авто

Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave

Агентство «Автостат» сообщает, что новый кроссовер KIA Seltos по итогам апреля этого года вошел в ТОП-25 самых продаваемых авто в РФ.
Тарантас Ньюс 23 мая в 08:56
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Армия и оружие

В ЛНР за сутки не зафиксировано обстрелов со стороны ВСУ

Обстрелов со стороны украинских формирований за сутки 23 мая в ЛНР на зафиксировано, 24 мая сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
ИА Красная Весна вчера в 03:45
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Общество

Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

Москва, 25 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.
REGNUM 01:29
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Общество

В 83 регионах зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом.
Клуб регионов 03:44
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском 23 мая в 23:15
1,9K
Общество

Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей

Может быть, нужно локальные какие-то принять меры для этого.
РИА Новости 02:20
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости вчера в 18:34
28
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК вчера в 22:31
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Общество

Глава Крыма подписал указ о платном пребывании приезжих в обсерваторах

С 24 мая для лиц, которые прибыли в Крым без подтверждения причины, нахождение в обсерваторах становится платным.
Бизнес-газета 03:49
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Культура

Студия Pixar сняла первый мультфильм про геев

Известная студия Pixar сняла первый мультфильм про геев. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:44
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Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысяч.
REGNUM 03:45
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Происшествия

В Челябинске возбудили второе дело из-за хищений при возведении театра

Уголовное дело о превышении полномочий возбудили по факту хищения почти миллиона рублей при строительстве вспомогательного здания для театра оперы и балета имени Глинки в Челябинске, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 03:14
Экономика

Банки выступили против ограничения эквайринговых комиссий

Москва, 25 мая 2020, 10:30 — REGNUM Российские банки считают нецелесообразным дальнейшее ограничение эквайринговых комиссиий, поскольку это может привести к необходимости субсидий для эквайрингового бизнеса и забрать финановые средства из других ключевых отраслей.
REGNUM 03:30
4
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
3
Общество

Во Владимирской области выявили 69 новых случаев коронавируса

Утром 25 мая региональное управление Роспотребнадзора сообщает о 69 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией во Владимирской области.
Владимирские ведомости 02:58
697
Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 98 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 98 человек.
АиФ Саратов 02:03
761
Общество

Эксперт назвал сроки снятия в Петербурге ограничений из-за COVID-19

В Петербурге эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться к осени, а при оптимистичном сценарии основные ограничения начнут снимать в июле-августе.
Российская газета 03:33
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